她胃超痛　醫驚：第一次看到闌尾腫成7公分！快爆炸

▲醫師說，「第一次看到闌尾腫到7公分，快爆炸了。」（圖／翻攝林相宏臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

禾馨民權健康管理診所院長林相宏分享，一名40歲女性胃超痛看診，結果一照超音波，「天啊，我還第一次看到闌尾腫成這樣（7公分），快爆炸了」，難怪會痛成這樣。

林相宏在臉書說，患者抱著肚子彎腰走進來說，「醫生，我胃好痛，趕快幫我做胃鏡」；他看診看久了，「直覺都告訴我，這個病患一定是個大炸彈，有問題要小心。」

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林相宏表示，患者邊看診訴說不舒服時，眼睛都快泛淚，她說一周前開始感冒發燒，燒到39度，醫生說可能得流感，吃流感特效藥還是沒好；後來變得胃好痛，痛到背後去，掛急診抽血說都正常、只是腸胃炎，「不過，我現在變成肚子整個好痛，痛到晚上都睡不著，走路都不能走了。」

林相宏指出，「第一個直覺，衣服趕快掀起來，肚子讓我聽診、觸診看看，其實有時候這樣做，答案就出來一大半了。雖然整個肚子都痛，闌尾的地方（肚臍右下方）一摸是最痛的，趕快照超音波。」

林相宏提到，「天啊！我還第一次看到闌尾腫成這樣（7公分），難怪病患會痛成這樣，趕快轉診手術，發現闌尾炎已經腫到快要爆裂，不過好險及時，還沒有腹膜炎。」

林相宏提醒，肚子痛絕對不行打止痛針，雖病患和家屬第一反應一定都是想打止痛藥，不幫忙打，病患有些還會生氣咧；但他還是要好好解釋，如果幫患者打止痛針，「她下次再出現在急診，很可能就是闌尾炎破裂，加上腹膜炎、敗血症、休克。」

林相宏說，為什麼呢？因肚子痛第一就是要找原因，當原因不明，一味只是打止痛藥，很可能延誤診斷、延誤病情；打了針，該痛的地方都會暫時緩解，甚至有些還可以跑出診間，以為沒事，不過病因根本沒有處理到。

胃痛怎麼變成闌尾炎？林相宏解釋，因內臟神經支配不像皮膚神經一樣敏感，可以清楚定位，闌尾神經跟支配胃部神經一樣是中腸神經（midgut），所以在闌尾炎初期，會很像胃痛或肚臍痛；等發炎比較嚴重時，才會刺激闌尾附近的腹壁，開始感到肚臍右下腹痛，也就是闌尾該有的位置，不是頭痛醫頭、腳痛醫腳這麼簡單。