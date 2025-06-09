羅一鈞教用過期快篩　立委批「不合安全法規」食藥署未糾正

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

國內新冠疫情持續延燒，快篩第一時間跟不上。引發民怨，疾管署副署長羅一鈞日前曾表示，臨床一線觀察快篩過期在半年至一年之內，可信度可能還是可以參考。對此，有立委今在立法院質詢時也批「是不合乎醫藥安全和法規的發言。」連連質問食藥署署長姜至剛支不支持該說法？姜則回應「同意、同意委員」。

新冠快篩第一時間鋪貨趕不及，引發民眾不斷抱怨買不到，紛紛詢問家裡過期快篩是否還可以用？羅一鈞表示，國內快篩效期認定嚴格，部分國家如美國已有將效期展延，而臨床一線觀察快篩過期在半年至一年之內，可信度可能還是可以參考，但是要當心「偽陰性」問題。

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民眾黨立委陳昭姿今在立法院質詢時直言，美國要展延快篩效期，都會經過確認，是有審查過程的，不是隨便說過期的還可以用。她痛批「食藥署不用出來糾正這種不合乎醫藥安全法規的發言嗎？不用補充說明嗎？缺快篩就該承認。」陳昭姿也一再追問支不支持羅一鈞說法時，姜至剛只不斷回應「同意、同意委員」。

姜至剛則表示，羅一鈞當時很認真說過官方很難叫大家用過期快篩，官方就是指食藥署，醫療器材都有使用期限，有效時間都由科學訂下來，但現在一個禮拜159萬劑快篩已經補滿了，現在市面上都是效期內的。