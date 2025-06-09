神經內科也爆醫療崩壞　嘉義長庚求救「滿85歲中風晚上別轉來」

▲嘉義長庚是雲嘉南醫療重鎮，卻傳出收治腦中風轉診出現困難 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者邱俊吉／台北報導

醫護人力吃緊問題引起全台關注，除了急診之外，今天又有嘉義長庚醫院神經內科在醫院間工作用LINE群組貼出訊息，直言無神經科人力、無法收治腦中風的醫院，請轉至其他醫院，並說明晚上10點後不收85歲以上患者等「無明顯效應之轉診」。訊息流出後，多位醫師在臉書瘋傳。

這則訊息寫道，嘉長雖然是雲嘉南最後一線後送中心，但因為各大醫院神經內科崩盤，為保住重症醫療人力，即起除確認為中風、大血管阻塞等病例，不要在此動脈取栓轉診平台發文。

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此外，文中直白稱「無神經科人力，無法收治腦中風」的醫院，不要在這群組發文，直接找其他醫院。

文中並寫道， 因為重症人力必須用在刀口上，所以晚上10點至早上7點之間，原則不收沒有明顯效應的轉診，包含85歲以上、中風前無法自理mRS 2分以上等個案。

該訊息強調，這不是嘉長獨善其身，但重症醫療崩盤，只好出此下下策，對於還留在重症最前線的醫師同袍相當感佩，也希望各界正視腦中風醫療人力嚴重不足的困境。

▲這則LINE群組訊息引起多位醫師討論急重症醫療處境嚴峻 。（圖／取自臉書急診醫師碎碎唸）

文中除強調此訊息「歡迎轉發」，而且「鼓勵投書The Lancet」，影射日前中國醫藥大學附設醫院2名醫師投書國際知名醫學期刊《The Lancet》，指台灣新冠死亡率偏高，後證實引述資料錯誤，引起軒然大波一事。

該文末寫道「嘉長神經科 黃彥筑 敬上」，黃現職為嘉義長庚神經內科系主任，而根據相關人士轉述，他認為這是醫師之間的聯絡訊息，對此事已沒有其他部分需要說明。

以下為該訊息全文：

Dear @All

嘉長身為雲嘉南最後後送中心，因各大醫院神內崩盤，為保存本院重症人力，以下公告即日起實施：

1.本群組為動脈取栓轉診平臺，病人需確認中風，臨床或影像懷疑大血管阻塞，非tPA諮詢櫃檯，因此，NIHSS<6等非適應症者，勿在此群組發文。

2.無神經科人力，無法收治腦中風者，請直接聯絡他院急診轉院，勿在此群組發文。

3.重症人力需用在刀口上，10pm-7am原則不再收治無明顯效應之轉診，包含age>85、infarct core>100cc、Non-contrast CT ASPECT<3、中風前無法自理mRS2分以上者，非large vessel occlusion， 如medium vessel occlusion(MeVO) and PCA。

非常抱歉，以上措施非嘉長獨善其身，而是重症醫療崩盤的下下之策，感佩還留在重症最前線的各位，也請帶回給各醫院高層和政府高層，正視腦中風醫療崩壞，善待願意留下的各位！

歡迎轉發！鼓勵投書The Lancet

嘉長神經科 黃彥筑 敬上