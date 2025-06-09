健保投入逾40億留醫護人力　邱泰源：6月後發錢

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

國內急診醫師不斷流失，而新冠疫情連續8周上升，最快本月底達到高峰，醫師工會預期急診可能繼續塞爆。對此，衛福部部長邱泰源今回應，除了協調院方調配床位之外，也進行區域整合合作，另外健保也在5月1日起投入40幾億元預算，預計在6月後開始發放。

新冠疫情還在燒，醫界預估急診可能繼續塞爆，但台灣的醫療工作環境和待遇，不斷受到醫界詬病，人力也不斷流失。根據急診醫學會統計，今年至今，全台灣已經有66名急診醫師離開醫院，急診人力呈現斷崖式流失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱泰源今上午出席立法院衛環會也被問及此事，他坦言，一直有在改善急診環境，這牽涉到工作壓力時數，會請院方做合理調配，不過如果病人太多在醫院上不去，這也會造成醫師相當大的壓力。

邱泰源說，目前針對急診處理有三個做法，第一是院方調配床，第二是區域整合和合作，分級分流的體系一定要落實，第三是健保給付方面，在5月1日已經有投入40幾億元，會在6月後開始發放，希望給予醫界合理的待遇。

健保署在今年3月決定調整急診加護等相關給付來解決，署長石崇良日前說明，將急診診察、護理費用同步調升10%，急診觀察床護理費一口氣調升6成並增列診察費，急救責任醫院加護病房給付也調升，整體投入費用增至逾40億元，醫院必須達成薪資調整、急診收治改善等指標才會給錢。