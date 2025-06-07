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6旬翁反覆發燒住院竟染「超級細菌」　醫示警國內抗藥性威脅增

▲▼感染管制學會與感染症醫學會示警抗生素抗藥性問題，新竹台大分院新竹醫院副院長盛望徽。（圖／記者洪巧藍攝）

▲新竹台大分院新竹醫院副院長盛望徽說明肝膿瘍感染個案。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名60多歲男性腸胃道出血併發肝膿瘍感染，3度住院、歷時3個多月，使用6至7種抗生素治療卻反覆復發，經血液培養確認是具金屬內醯胺酶（MBL）多重抗藥性機制的腸桿菌。醫師指出，抗生素抗藥性問題受國際關注，台灣抗藥性監測也發現MBL占比上升至24%，臨床感染治療恐面臨「無藥可用」的巨大危機，感染症醫學會與感染管制學會疾呼，健保應該加速給付新型抗生素。

收治個案的新竹台大分院新竹醫院副院長、感染科醫師盛望徽指出，該名6旬老翁身上檢出具金屬酶型β-內醯胺酶（MBL）多重抗藥性機制的腸桿菌（Enterobacterales），此類「超級細菌」對大多數常規抗生素具抗藥性，為導致多次治療無效的主因，最終自費使用新型抗生素治療4周，花費近百萬元，搭配手術清除病灶才控制住感染。

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盛望徽表示，根據國內微生物抗藥性監測計畫，大腸桿菌中具有金屬內醯胺酶（MBL）多重抗藥性機制占比在2012-2018年約為18%，到了2020-2022年則已經上升至24%，顯示新冠疫情之後有明顯上升。

感染症醫學會理事長張峰義指出，碳青黴烯抗藥性肺炎克雷伯氏菌（CRKP）感染比例在過去10年內明顯上升，根據2024年第三季疾管署（CDC）監測數據顯示，台灣醫學中心加護病房（ICU）的感染比例由2015年的22.4%攀升至2024年的45.9%；而區域醫院ICU的CRKP增幅更達30%，目前比例高達52.9%。

▲▼感染管制學會與感染症醫學會示警抗生素抗藥性問題，感染症醫學會理事長張峰義。（圖／記者洪巧藍攝）

▲感染症醫學會理事長張峰義。（圖／記者洪巧藍攝）

張峰義無奈表示，抗藥性細菌感染若延誤有效治療72小時，死亡率將顯著上升，然而國際上已上市的新世代抗生素，雖證實對多重抗藥性菌株有效，卻多數尚未在台取得TFDA藥證或健保給付。且台灣因抗生素藥價偏低、健保審查偏重成本效益、藥品市場小等因素，導致新藥引進困難重重，國際藥廠投入意願不足。根據統計， 2025年截至4月目前無創新抗生素進入健保共擬會中。

感染管制學會理事長王復德表示，抗藥性已不再是單一醫療問題，而是跨農畜、環境與公共衛生的「One Health」議題。政府應從源頭強化用藥控管，提升健保機制彈性，加速新藥導入與給付決策。同時，民眾也須共同遵守抗生素等使用原則。

感染管制學會與感染症醫學會聯合向政府提出「3合理」訴求，盼改善現況：

合理藥價：建議參考國際藥價機制，給予具臨床價值的新藥合理的健保價格，避免藥品退出台灣市場。

合理流程：優化健保審查流程，提升其便捷性，增加台灣臨床治療藥品取得的可近性，得以滿足實際治療需求。

合理時程：加速藥物審核機制，爭取縮短臨床治療的等待期。

▲▼感染管制學會與感染症醫學會示警抗生素抗藥性問題。（圖／記者洪巧藍攝）

▲感染管制學會與感染症醫學會示警抗生素抗藥性問題。（圖／記者洪巧藍攝）

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關鍵字： 抗生素 抗藥性 超級細菌 感染症醫學會 感染管制學會

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