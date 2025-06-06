牛奶針分級管理未加嚴「仍列第4級管藥」　醫師公會：應落實執行

▲「牛奶針」是丙泊酚的針劑劑型，因其製劑外觀呈乳白色而得名。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

施打俗稱牛奶針的舒眠麻醉導致醫療事故頻傳，牛奶針為丙泊酚（Propofol）麻醉劑，目前屬第4級管制藥品及第4級毒品。衛福部今年2月曾開會討論強化醫美麻醉安全管理，其中就有討論丙泊酚分級是否需調整加嚴，請醫師公會全聯會協助彙整意見。醫師公會則表示，多數代表認為管制強度已夠，主要是執行面需落實，會持續加強相關教育。

近日爆出一名有長期失眠問題的30多歲蔡姓貴婦，因在醫美診所進行舒眠電波療程，施打牛奶針後陷入昏迷，至今未清醒，案件正由檢警介入調查；而去年底也有一名女性因為要做電波拉皮，在施打牛奶針之後血氧濃度降低，送醫後仍不幸過世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部在去年底死亡案件發生後，曾於今年2月21日召開「強化美容醫學之麻醉安全討論會議」，醫事司副司長劉玉菁今日受訪表示，由於目前丙泊酚列為第4級管制藥品，會議中有討論是否針調升分級來加嚴管理，也因此，後續請醫師公會全聯會協助彙整意見，並請食藥署提供提案程序資訊。

另一方面，會議也共識加強教育醫師相關藥物的使用，後續由醫策會辦理美容醫學品質認證課程，於6月8日和6月14日，分別台北、高雄舉辦，內容包含鎮靜麻醉指引、出現狀況的危機處理等。

▲吳紹琥醫師在北市東區經營的法瑞診所日前遭檢警搜索，釐清是否有違法注射牛奶針問題。（圖／記者張君豪翻攝）

食藥署副署長王德原表示，醫師公會於3月20日請食藥署提供管制藥品審議相關提案資訊，食藥署同月25日提供醫師公會管制藥品提案程序及管制藥品審議提案單，迄今食藥署尚未接獲醫師公會全聯會就丙泊酚提出相關提案。

醫師公會理事長周慶明受訪表示，當日會議討論過程清楚，多數學協會代表認為目前管制已經足夠，主要是執行面需要落實，僅有麻醉醫學會代表提出應該進一步管控，但是越嚴格也不一定是好事，會議結論中亦提到「現行醫療相關法規制度完整，應加強落實執行」，醫師公會評估不會提案管藥審議。

周慶明也提到，相關教育訓練需落實加強，也應該避免用「舒眠麻醉」的稱呼讓民眾覺得很安全，應該改稱「鎮靜麻醉」。

根據食藥署資料，丙泊酚製劑為具醫療用途的麻醉劑，以靜脈注射方式用於全身麻醉，或於人工呼吸器病患、局部外科手術和侵入性檢查作為鎮靜使用，因製劑外觀呈現乳白色而稱之「牛奶針」。

食藥署資料也提到，施用該針劑後可能會導致心跳減緩、呼吸抑制而死亡，因此必須在具備相關急救設備的醫療機構下使用，且須由專業醫師給藥，使用過程中必須有醫療人員持續監測病患的心臟及呼吸功能，避免因藥物過量，導致呼吸衰竭而死亡的風險。