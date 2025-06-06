40多歲男頻尿又急只能「褲底塞毛巾」　竟重度膀胱過動症上身

▲尿急、頻尿要注意是否膀胱過動症上身。（示意圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

一名40多歲男子常常尿急，有時候甚至還來不及走到馬桶就尿了出來，他只得塞條小方巾在褲襠裡吸附尿液，還因為頻尿，動不動就想上廁所，晚上不是「一夜7次郎」，而是一夜7次尿，老婆都抱怨直呼「驚死郎」，後續就醫才知自己膀胱過動症，且症狀已達重度，進行生活型態的調整和藥物治療終於獲得改善。

尿急、頻尿與夜尿是3個最惱人的下泌尿道症狀，振興醫院泌尿部微創手術科主任蔡昇翰指出，除了攝護腺肥大與泌尿道感染這兩個禍首外，另一個要懷疑的就是「膀胱過動症」。

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蔡昇翰說明，膀胱過動症的定義是非其他病因造成的尿急，可能合併急迫性尿失禁，同時經常合併頻尿與夜尿。膀胱過動症的盛行率相當高，約在11至16%之間，且盛行率會隨年齡上升而增加。

蔡昇翰指出，由於難以控制的頻尿、夜尿與尿急感，對患者的日常生活造成多方面的影響，例如睡眠障礙、避免社交、影響工作表現等，甚至也會減少性生活。

▲膀胱過動症4大症狀。（圖／振興醫院提供）

膀胱過動症的診斷，最重要的在於排除其他感染、結石、尿路癌症等潛在疾病，後續則是針對患者症狀的嚴重程度與不同面向進行治療。蔡昇翰說明，「膀胱過動症症狀評估表」(overactive bladder symptoms score , OABSS)是膀胱過動症診斷與治療的重要工具，診斷標準總分3到5分為輕度；6到11分為中度；12分以上則為重度。

至於膀胱過動症的治療方式由輕至重約略分為3種，蔡昇翰指出，首先是「生活型態調整與骨盆膀胱訓練」，包含出門前或睡前減少飲水，以免發生尿急或急迫性尿失禁。同時避免攝取咖啡因，咖啡因和攝護腺沒有直接關聯，但是會刺激膀胱收縮，對於有頻尿、尿急、夜尿的人來說，咖啡因會加重上述的症狀，因此應該盡量減少攝取。患者也可以進行膀胱自我訓練，於有急尿感時，嘗試轉移注意力，稍等5至10分鐘再去解尿。

▲膀胱過動症的治療方式。（圖／振興醫院提供）

其次則是「藥物治療」，包含口服抗膽鹼藥物或乙型促效劑兩類能放鬆膀胱、減少膀胱內壁平滑肌收縮的藥物；最後則是「侵入性治療」，例如膀胱肉毒桿菌注射、神經調節技術，以及膀胱擴大或尿液分流手術等，可以依據患者症狀的嚴重度與治療反應排列組合。

蔡昇翰提醒，膀胱過動症可能嚴重影響生活品質，倘若有這方面困擾，建議可以先使用膀胱過動症症狀評估問卷自我評估後，進而與泌尿科醫師進一步討論相應治療計畫，才能有良好且滿意的治療成果。