去角質＝搓出屑屑？醫師打臉迷思：不是每個人都需要！

▲洗臉。（示意圖／librestock）

文／常春月刊

走在藥妝店或百貨公司，常有保養品業務推銷「去角質」產品試用，每當櫃姐將凝膠狀的去角質商品塗抹在我們的手背上，並輕輕畫圓圈地按摩時，不一會兒的工夫，手背上竟被推出一堆灰白色的屑屑，櫃姐說這就是堆積的老廢角質。去角質真的這麼神奇嗎？我有需要去角質嗎？

站在開架式藥妝店的層架前，標榜「去角質」的商品林林總總，有磨砂膏、面膜狀，也有沁涼舒服的凝膠狀，甚至磨石、絲瓜條等，都是去角質的明星商品，在五花八門的商品前，還真不知道該如何選擇適合自己的去角質保養品。

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皮膚科主治醫師呂佩璇指出，皮膚最外層即為角質層，具有隔絕髒污、防止水分蒸發的鎖水作用。健康的角質細胞應該是排列整齊，而且就算沒有使用任何去角質產品，28天後也會自然代謝脫落。不過，角質細胞也會受到年齡、壓力、環境等狀況影響，而導致排列變得不規則、代謝時間延緩，當皮膚累積過多的老廢角質與灰塵、髒污，就會使臉色暗沉、粗糙以及缺乏光澤感。

依照膚質選擇產品

去角質是不是必要，主要還是因人而異，應依照個人膚質、季節等評估，並不是每個人都需要去角質。同時，挑選去角質商品時，也要了解自己的膚質，才能真的達到去除角質的效果，又不破壞臉部肌膚。

油性肌膚：油脂分泌多，容易堆積老廢角質不易清除，適合使用含有磨砂顆粒成分的去角質產品，以摩擦的物理性作用來清除深層的「老廢物」，或是含有酸類成分的藥膏或保養品，如A酸藥膏、果酸、水楊酸。不過，使用磨砂顆粒去角質僅限於臉部沒有青春痘或其他皮膚發炎的情形下，且一週使用不要多於1次，以免皮膚受到過度磨損而變薄，喪失原本保護作用。

中性肌膚：天氣乾冷時，約2～４週使用1次，以磨砂顆粒產品去角質。夏天較常出汗、出油，則可縮短時間約1週1次。

乾性肌膚：因皮膚乾燥，使用物理性去角質方式容易損害皮膚，建議使用酵素或是低濃度、大分子的果酸保養品，以溶解深層角質。

混合性肌膚：分兩部分來處理，T字部位容易出油的地方，以磨砂顆粒去角質，如同油性肌膚的處理方法；乾燥的雙頰則必須像乾性肌膚一樣，用含有酸性成分的去角質保養品。

敏感性肌膚：不論是化學性或物理性的去角質，對肌膚都有一定程度的刺激，因此，敏感性肌膚不適合去角質。

4類去角質保養品

許多人都希望自己的皮膚摸起來可以很光滑、並透出光澤感，最好還能像寶寶一樣Q彈嫩白。呂佩璇表示，正確的去角質能讓皮膚擺脫膚色暗沉、粗糙的狀況，不過，若在不了解自己的膚質，或使用了錯誤的去角質商品，卻會反其道而行，傷害了皮膚健康。門診中就經常可見因不當的去角質，而造成臉部皮膚出現紅、腫、刺痛、乾燥、脫皮、破皮等症狀。去角質商品依照成分及使用方式可分為以下4種：

物理性去角質：市面上常見販售包括磨碎的植物種子、果實外殼、礦物性粉體、金屬微粒、高分子聚合物微珠、可溶性柔珠等成分的去角質商品。由於是利用外力摩擦方式清除老廢角質，建議使用在角質較厚的手、腳關節處。如果用於臉上，最好是在皮膚沒有發炎的狀況下使用，以免惡化皮膚疾病，如青春痘、酒糟性皮膚炎等。

化學性去角質：添加酸性成分的去角質成分，主要作用在溶解角質，藉此去除臉上髒污、老廢物質。常用於去角質的酸性成分如下：

A酸：屬於皮膚科醫師處方藥，能促進角質細胞代謝，但因效果較強，若使用過量，容易發生敏感、發紅、刺癢、乾燥等副作用。

果酸：添加果酸成分的保養品如乳液或凝膠，及醫美療程如果酸煥膚、杏仁酸煥膚，皆能溶解角質，並有保濕效果。

水楊酸：屬於脂溶性酸性成分，適合油性肌膚的人使用，可溶解粉刺、清除毛孔中過度堆積的皮脂與角質，達到清潔的效果。

酵素：藉由水解作用分解角質蛋白。與酸類成分比較，屬於溫和不刺激的商品，適合乾性肌膚使用，常見去角質酵素包括鳳梨酵素、木瓜酵素等。

剝除式面膜：由高嶺土、礦物泥等成分製成的深層清潔面膜，形式上有單片狀、凝膠式、乳狀、膏狀，能透過敷面膜時的表面溫度升高，溶解毛孔深層的油脂、角質，同時也有控油效果，適合油性膚質作為清潔保養的選擇。

雷射光療：醫美療程中常以淨膚雷射、飛梭雷射等來改善角質堆積的狀況，但由於每個人的皮膚狀況都不同，因此，必須由皮膚專科醫師評估後，才能確定是否適合使用。

A酸去角質注意事項

由於A酸的效果較強，呂佩璇提醒患者使用時必須注意以下事情：

每天晚上洗臉後30分鐘，待皮膚稍微分泌油脂之後，取用一粒小紅豆大小的A酸藥膏，薄薄塗抹一層於全臉，須避開眼睛與嘴唇部位。

少數患者於開始治療時，可能會有輕微發紅、脫皮或刺痛的感覺，此為正常的反應。若覺得刺激過大，建議先擦一層清爽的乳液後，再擦A酸藥膏，以降低刺激感，並諮詢醫師，暫時停止用藥或減少使用的頻率。

部分患者使用痘膚潤藥膏之後，會把深層隱藏的粉刺排出到表皮，患者可能會覺得粉刺變多，這個現象在使用A酸藥膏1～2個月後，就會漸漸改善。

正確去角質方法

呂佩璇強調，健康的角質是皮膚保濕鎖水、阻隔髒污的必要成分，過度去角質只會為臉部帶來傷害，喪失原本應有的保護力。在去角質之前一定要事先了解自己肌膚狀況，同時建立正確去角質的方式：

洗完臉後，用衛生紙吸收臉部表面水分。

在臉部乾燥的狀態下，依照適合自己膚質的去角質產品之使用說明步驟進行去角質。

用冷水洗淨臉部。

用溫和的洗面產品再清洗1次。

擦上保濕的基礎保養品。

相對於手腳關節的肌膚，臉部皮膚是很幼嫩的，而去角質又是較深層的清潔，一旦過度去角質或使用不正確的產品，對於臉部皮膚傷害可大可小。臨床上就曾看過患者為了搓出灰白色的「角質」，而使用質地粗糙的沐浴巾猛力搓揉臉頰，造成肌膚敏感、泛紅、脫皮等傷害。

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