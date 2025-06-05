最新研究揭「1飲料」讓年輕人罹癌激增！醫嘆：就醫都末期了

▲醫學研究顯示，每天飲用含糖飲料，可能顯著提高結腸癌惡化的風險。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

現在醫學雖然相當發達，但癌症至今仍是種難以醫治好的病種，而最新醫學研究顯示，每天飲用含糖飲料，可能顯著提高結腸癌惡化的風險，特別是在年輕族群中，病情甚至常在發現就醫時已屬晚期，引發醫界高度關注。

根據外媒的報導，美國紐約市紀念斯隆凱特琳癌症中心的腫瘤內科醫師艾瑪沙托夫博士（Dr. Emma Schatoff）指出，該研究針對303名被診斷為早發性結腸癌（年齡通常低於50歲）的患者進行問卷調查，發現每天攝取高糖食物，如一杯含糖汽水或糖果者，更容易罹患已擴散至肝、肺等器官的第四期癌症。

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沙托夫博士表示，「我們注意到來求診的年輕病患往往已處於轉移性階段，許多人對這樣的結果感到震驚，我們排除了發炎性腸道疾病與藥物使用等風險因素後，最終發現高糖飲食與疾病的進展密切相關。」研究團隊指出，雖然過往常將紅肉、加工食品等與腸癌風險聯繫，但在此次調查中並未發現顯著關聯。相反地，含糖飲料卻成為關鍵風險因子。

令人擔憂的是，美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，多達63%的18歲以上美國成年人每天都會飲用至少一杯含糖飲料。這樣的飲食習慣或許正解釋了為何美國結直腸癌在年輕人中的發生率，自2011年起每年上升約3%。

根據美國癌症協會的估算，2025年美國預計將有107,320人被診斷出罹患結直腸癌，其中包括54,510名男性與52,810名女性。尤其令人警覺的是，20至49歲年齡層的病例數自1998年至2019年間急劇增加，儘管同期65歲以上患者人數呈現下降趨勢。

沙托夫博士呼籲，年輕族群應更加關注自身飲食習慣，減少含糖飲料的攝取，「這些看似日常的飲食選擇，可能正在悄悄累積致癌風險，甚至導致年輕生命被過早奪走。」

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