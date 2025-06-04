醫稱打AZ害血栓「國內只認1例」　疾管署駁：26人領到救濟金

▲新冠AZ疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情再起，也掀起民眾疫苗搶打潮。胸腔科醫師蘇一峰今（4）日發文指出，AZ疫苗可能發生嚴重致死致殘的血管栓塞，台灣目前只認一例，衛福部認定疫苗副作用非常嚴苛。疾管署副署長羅一鈞以數據回應，國內共接獲56件罕見血栓併發症（TTS）通報案，其中53起為AZ疫苗，最後認定26例有關聯性並核予救濟金。

蘇一峰今日發文針對疫苗建議提出質疑，他指出，衛福部認定疫苗副作用非常嚴苛，發生不良反應幾乎都是認定「病人原本就有病」，台灣人新冠疫苗副作用的發生率只有國外的百分之一不到，譬如AZ國外是十萬人就有幾例嚴重致死致殘的血管栓塞，台灣目前只認一例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，羅一鈞稍早說明，AZ新冠疫苗自2021年1月4日起在英國等歐美國家陸續開打，我國自3月22日開打，因歐洲多國陸續發現極少數接種AZ疫苗發生罕見的靜脈血栓併發症，以血栓併血小板低下症候群（TTS）為主，當時指揮中心經專家會議決議加註血栓警語，並建議正在使用避孕藥或荷爾蒙治療的族群暫緩接種。

羅一鈞指出，該段時期國際報告AZ接種後的TTS發生率為英國百萬分之12.3、歐盟百萬分之6.5，我國則至2021年5月中下旬發生首例接種AZ疫苗後的TTS個案（30多歲男性，狀況穩定），經專家審查研判確認並已於2021年6月3日公布，當時估計之國內發生率為百萬分之2.1。他說，TTS發生率較歐美國家低，是亞洲國家皆然，並非台灣獨有，是因種族差異所致。

根據食藥署官網公布由全國藥品不良反應通報中心分析之「COVID-19疫苗不良事件通報資料報告」，截至2023年8月31日止，國內共接獲56件疑似TTS通報案，個案年齡範圍介於22歲至95歲，包含20位男性及36位女性，發病時距為接種疫苗後2至44天，其中13案死亡。

通報案中有53案為接種AZ廠牌疫苗，其通報率約為3.5件/百萬劑；另2案為接種莫德納疫苗，1案為高端疫苗。後續衛福部VICP小組已審定共計26例接種AZ疫苗後出現TTS個案為具關聯性（包括「相關」或「無法確定」）並核予救濟金，其中7例為死亡（5例）或達障礙等級（2例）核予每案250萬元至600萬元之救濟金。

羅一鈞也提到，後續變異株演變導致AZ疫苗預防效果遞減，國內自2022年9月起已經不再提供AZ新冠疫苗；目前最新版疫苗為JN.1，廠牌為莫德納，提供6個月以上民眾施打。

新冠疫情連續8周上升，預期6月底、7月初達到高峰，最高單周恐20萬人就醫。疾管署統計，國內新冠JN.1疫苗已累計接種222.6萬人次，上周（5/26-6/1）接種約6.9萬人，為前一週（5/19-5/25）接種4.1萬人的1.7倍，再創近三個月以來單周新高。