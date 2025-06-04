▲芒種來了熱到發脾氣？中醫說「這兩碗湯」必喝，退火又顧脾胃 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

2025年6月5日迎來二十四節氣中的芒種，氣溫高漸、濕氣重，民眾容易感到疲倦、煩躁。多位中醫師與健康專家提醒，芒種時節養生應從飲食、作息、運動與衛生等多方面著手，以維持身心健康。

中醫診所魏士晉醫師表示，芒種時節重點在於「消暑除濕」。他建議民眾飲食宜清淡，選擇利濕健脾的食材，如赤小豆、綠豆、冬瓜、絲瓜、黃瓜、蓮藕等，避免油膩厚味與辛辣刺激食物，以免加重體內濕氣與火氣。此外，建議多喝水、適量飲用綠豆湯、桑葚汁、黑棗汁、酸梅湯等，有助於退火解暑。

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▲芒種時節重點在於「消暑除濕」，飲食宜清淡，應避免油膩厚味與辛辣刺激食物 。（圖／記者王威智攝）

中醫診所高慈婷醫師則提醒，芒種期間人體水分流失快，應多補充水分，並可適量飲用四神湯、酸梅湯等中藥茶飲，幫助清除脾胃濕熱，改善四肢無力、食慾不振等不適。適合夏季流汗多、易口渴、食慾不振的人。

酸梅湯

材料：烏梅20克、山楂15克、陳皮10克、荷葉10克、洛神花10克、冰糖適量、水1500c.c.

做法：

1. 將所有材料洗淨，浸泡半小時。

2. 加入1500c.c.水煮沸後，轉小火再煮15分鐘。

3. 加入冰糖調味，放涼後即可飲用。

四神湯

材料：蓮子、芡實、茯苓、薏仁、豬腸或排骨（可選）、鹽

做法：

1. 所有藥材洗淨泡水，與肉類一同加水煮沸，轉小火煮至熟爛，最後加鹽調味。

2. 有助健脾祛濕，適合芒種時節養生。

▲芒種應順應日出日落，適當接受陽光照射，適度運動有助於調節情緒與心臟健康 。（圖／記者王威智攝）

在起居方面，《SeeinHerb草本新視界》指出，芒種應順應日出日落，建議晚睡早起，適當接受陽光照射，但避免正午烈日，中午小睡片刻有助恢復體力。午后陽光強烈，建議減少戶外活動，避免過度勞累。

精神調養亦不可忽視。建議保持心情愉快、避免煩躁憂鬱，適度運動如散步、慢跑、太極拳等，不僅可舒展筋骨，也有助於調節情緒與心臟健康。

衛生方面，因濕氣重、易出汗，魏士晉醫師提醒應勤洗澡、勤換衣，出汗後勿立即洗冷水澡，以防皮膚病或感冒。衣著則建議雖然天氣炎熱，但端午節未過，仍不宜過早脫去禦寒衣物，以防受寒。