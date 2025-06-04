雙胞胎孕婦突發罕見心肌病變　彰基接力10日搶回1屍3命

▲楊珮音醫師強調周產期心肌病變罕見又致命，高齡、多胞胎及妊娠高血壓孕婦要特別注意。（圖／彰基提供）



記者邱俊吉／台北報導

35歲的陳小姐透過人工生殖懷上期待多年的雙胞胎，孕程進入後期，正滿心期待新生命到來，卻在剖腹產當晚突發罕見的「周產期心肌病變」，一度連高濃度氧氣治療也難以維持，所幸經彰化基督教醫院即時啟動跨科搶救機制，才挽回產婦與新生兒性命。

彰基婦產部主任楊珮音表示，陳小姐在懷孕22週時前來門診，確診妊娠糖尿病，透過嚴格控管飲食，原本血糖穩定，未料到第32週時突然出現水腫、血壓升高與呼吸困難等症狀，診斷為子癲前症合併肺水腫，緊急安排住院。考量胎兒與產婦風險，醫療團隊與家屬溝通後，決定於34週提前剖腹產。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊珮音指出，原以為產程平安，陳小姐卻在手術當晚突然呼吸困難，氧氣供應無效，短時間內惡化為呼吸衰竭，婦產科、心臟科、加護醫療團隊即刻成立緊急小組，將她送入加護病房插管搶救，並請心臟科會診。

經詳細檢查，確認為周產期心肌病變，對此楊珮音說明，這是一種在懷孕末期或產後初期突發的急性心衰竭，致死率相當高，醫療團隊迅速展開強化支持治療，歷經10天密集照護，陳小姐的心臟功能終於逐步恢復，並於術後第3週順利出院。

此外，楊珮音說，陳小姐的新生雙胞胎雖為早產兒，但在團隊細心照護下，體重穩定成長，已順利返家，母子3人平安團聚。

楊珮音表示，周產期心肌病變在每萬名孕產婦中約有1例，較多見於高齡、雙胞胎與妊娠高血壓患者，且常在產後24小時內突然發作，症狀與肺水腫相似，若未即時辨識、處置，恐導致嚴重併發症，甚至死亡，提醒孕婦若出現喘不過氣、胸悶等現象，應立即就醫。

▲彰基新生兒科每年照護逾200名早產兒，極低體重兒存活率獲台灣新生兒科醫學會肯定 。（圖／彰基提供）

彰基總院長陳穆寬則說，彰基肩負雲林、彰化、南投地區高危孕產婦與新生兒的照護重任，此個案展現多專科即時整合的關鍵價值，也呼籲準媽媽在孕期如有異狀，應選擇具備高階團隊與緊急搶救能力的院所就醫。