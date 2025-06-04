3大癌症免疫療法納健保！醫曝用藥時機：乳癌術前給藥效果最佳

▲健保擴大給付免疫療法，早期三陰性乳癌為其中之一。（示意圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

健保署擴大給付免疫療法，6月1日起新增可用於「非鱗狀非小細胞肺癌第一線」、「轉移性大腸直腸癌第一線」及「早期三陰性乳癌」。醫師指出，三陰性乳癌預後相對差、復發機率高，免疫療法的使用時機很關鍵，「術前」給藥效果最好，錯過時機恐無效。

免疫療法納入健保三大癌別第一線治療，根據健保署統計，三癌別合計預估將惠及超過3,400位癌症病友，患者每人可年省171萬至247萬元的免疫治療藥費，等同於讓許多原本望之卻步的病人，不再需從經濟與生存之間二選一，醫界肯定此舉讓「台灣醫療與國際接軌」。

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台灣乳房醫學會榮譽理事長、台北榮總副院長曾令民指出，三陰性乳癌是一個相較預後差、復發機率高的癌別，針對第二期以上的高風險早期三陰性乳癌，目前臨床上被國際實務共識廣泛採納、且經大型研究驗證療效的治療方式，就是「術前使用免疫療法合併標準化療」。

值得注意的是，病人在術後才補上免疫療法，效果可能會大打折扣。曾令民說明，目前臨床上整理出3種常見情境：一是術前合併使用免疫療法與化療，效果最好；二是術前使用藥物治療，但術後發現腫瘤未完全清除，再補上免疫療法治療，仍有幫助；第三種是病人一開始就開刀，術後才使用免疫療法，療效幾乎等於沒有。

因此，臨床上的共識也越來越明確：越早使用免疫療法，效果越明顯，尤其在手術前就納入治療規劃，是關鍵中的關鍵。這次健保將免疫療法納入高風險早期三陰性乳癌的第一線治療，不只是接軌國際，更讓病人有機會在正確的時機點，用上真正有效的療法，翻轉預後不佳的困境。

▲健保6月起擴大給付癌症免疫療法，健保署資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

至於肺癌，國泰綜合醫院呼吸胸腔科顧問蔡俊明表示，以往僅限PD-L1表現高（>50%）且無法接受化療的患者能獲給付，如今取消「無法化療」的限制，讓更多病人能在體能狀況良好時即早接受免疫治療，爭取更佳預後。

蔡俊明進一步解釋，此次給付對象的擴大，對於缺乏基因突變、無標靶藥可選的病人尤其重要。以鱗狀細胞癌為例，過去30年來的治療選擇極為有限，不僅缺乏標靶藥物，化療藥物選項也較少，使這類病患長期處於治療弱勢。如今健保政策放寬，讓這些病人終於有機會使用到有效療法，有望提升整體存活機率。

在大腸癌方面，北榮腫瘤內科教授陳明晃表示，本次健保納入的轉移性大腸直腸癌族群，主要是針對帶有微衛星不穩定性（MSI-H）或錯配修復缺陷（dMMR）特徵的病人，這類病人在大腸直腸癌中比例不高，僅約佔轉移性個案的5%，但卻是免疫治療反應最好的少數族群之一。

根據臨床數據顯示，傳統轉移性大腸直腸癌的存活期平均為24至38個月，但MSI-H病人若使用免疫療法，可延長至77個月，將近2到3倍的差距。