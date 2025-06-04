本土牙醫再抗議「波波醫」入關倒數！要求衛福部立刻廢止修正案

▲本土小牙醫今（4）再度召開記者會表達抗議波波牙醫亂象。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部去年公告修正「醫師法施行細則」，遭牙醫團體質疑是大幅放寬國外學歷醫學和牙醫學畢業生參加我國醫師國考的學歷審核門檻。本土小牙醫今（4）再度召開記者會表達抗議，要求衛福部立刻廢止醫師法施行細則修正案，重新擬定，更點名立法院衛環委員會召委蘇清泉、劉建國，至今不排案審查，形同「縱放波波入關」。

本土小牙醫今和時代力量黨主席王婉諭一同召開記者會，王婉諭認為，衛福部大開特權後門，對台灣醫學教育與全民健康造成嚴重傷害，去年11月超過5千名牙醫師及民眾上街頭，高聲反對「波波牙醫」亂象，要求政府落實公平、捍衛醫療專業，如今衛福部卻在《醫師法施行細則》的修正案上大開特權後門。

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陽明交通大學牙醫系教授林元敏表示，如今細則在立法院等待審查，6月7日前藍綠召委蘇清泉、劉建國若不排案，條文將自動視同審查通過，連討論的機會都沒有，蘇清泉更選在期限前的6月5日舉辦公聽會，還安排波波家長出席。

林元敏直言，公聽會無法取代排審，拒絕為這部惡法背書，也公開質問兩位召委「是要當台灣醫療的守門人，還是放權貴入侵的吳三桂？」他也提到，新冠疫情期間有台大學生因為疫情滯留國外無法回台灣上課，被延畢一年，國外教學品質無法掌握，卻反而要開放遠距教學？處處放寬，簡直是「波波帝王條款」。

台灣基層牙醫師協會理事長姚欣宜也提到，原本規定必須畢業自教育部認可的大學，新版細則卻放寬為當地團體認可的學校就可以，等於是連野雞大學都要承認，本土牙醫學生都要考過「臨床技能測驗」才可以去實習，衛福部竟然修法讓波波牙醫不用考，等於波波牙醫只考過中文選擇題、沒有考操作就取得醫師執照，民眾就醫毫無保障。

對此，聯盟呼籲，衛福部立刻廢止醫師法施行細則修正案，重新擬定，至少需維持舊版細則和106年學歷採認原則的標準，不放寬。另外，衛環委員會召委劉建國或蘇清泉將醫師法施行細則修正案排案審查，把新細則退回去衛福部重新修正。

