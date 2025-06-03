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劈腿、出軌有何分別？心理師解釋差異　原諒前先看懂

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲愛情真是麻煩的遊戲？（示意圖／pixabay）

文／常春月刊

「劈腿和出軌有什麼不同？」、「為什麼有人會劈腿？」、「出軌後的感情還能修復嗎？」如果你也在煩惱這些問題，對此，心理諮商所余佳容所長分析劈腿與出軌之間的愛情真相！

劈腿VS出軌：差別在哪？

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余佳容指出，劈腿就像同時看兩部劇，總想「魚與熊掌都要兼得」，這通常是感情未明確結束卻展開新戀情；出軌則更像劇情大反轉，在承諾穩定關係後，卻偷偷尋求刺激。

簡單來說，劈腿偏向情感不專一，而出軌則是對承諾的背叛。

為什麼會出現劈腿或出軌？

1、情感需求未被滿足：有時候只是想要更多的關注。

2、尋求新鮮感：日常太平淡，想要刺激來打破無聊。

3、自信心不足：透過外遇來證明自己的魅力。

出軌後怎麼辦？該原諒還是放下？

余佳容說明，出軌並不一定是結束，但信任重建是修復關係的關鍵。面對劈腿或出軌，最重要的是找到適合自己的選擇！有時候，放下比原諒更需要勇氣！

1、坦誠溝通：了解問題的根源。

2、界線重設：重新定義彼此在關係中的期待。

3、尋求協助：情感修復需要時間，心理諮商能提供幫助！

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關鍵字： 常春月刊

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