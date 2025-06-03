翻轉兒科經營不易形象　北醫附醫：每投入1元創造3.22元效益

▲北醫附醫表示，兒科是極具投資潛力與社會價值的部門。（圖／北醫附醫提供）

記者趙于婷／台北報導

少子化趨勢使得兒科經營備受關注，台北醫學大學附設醫院率全台之先，導入國際常用社會影響力模型SROI（Social Return on Investment，社會投資報酬率），以制度化方式評估醫療服務對社會的實質影響力，結果顯示，院內兒童醫療網絡專案每投入1元，即創造3.22元的社會效益，翻轉兒科經營不易的形象。

北醫附醫施俊明院長表示，北醫附醫首度導入SROI制度，於現有醫務管理架構之外，以更全面的角度詮釋醫療的價值與意義，首波涵蓋科部發展、資源投入及醫療援助等三大面向，評估兒童醫療網絡、復健機器人及深耕友邦史瓦帝尼王國等院內專案，評估結果皆展現高度的社會價值。

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北醫附醫盧星華副院長指出，此次評估醫院的兒童醫療網絡，包括整合院內十二大兒童專科、推動創新制度如Navigator領航護理師，協助罕病與重症病童一站式就醫、跨科整合治療，另也將觸角擴展至外縣市與離島，推動醫師定期駐診與「新生兒綠色通道」跨院轉診機制，提升偏鄉新生兒就醫時效與安全。

盧星華說明，根據SROI計算結果顯示，每投入1元，即創造3.22元的社會效益，翻轉兒科經營不易的形象，證明兒科是極具投資潛力與社會價值的部門。

北醫附醫永續發展室黃仲毅主任也進一步解釋，SROI是一種將社會影響力貨幣化的定量評估模型，透過與利害關係人訪談、記錄行為改變等層面，轉化為財務代理數據，補足現有醫務管理不易呈現的醫療價值。

另外，北醫附醫也率全國之先成立「多樣性下肢機器人復健中心」，以高階、中階、低階復健設備對應不同病況，包括中風、腦性麻痺與脊髓損傷者等高複雜族群。根據SROI訪談，病人不僅回歸生活自理能力更快，家屬照護壓力與經濟負擔也明顯降低；SROI結果顯示，本案每1元投資，創造近7元回報，顯示尖端科技導入可兼具效能與社會價值。