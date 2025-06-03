中國進口「八角」檢出蘇丹紅　越南榴槤重金屬鎘超標

▲中國大陸輸入的「八角」檢出蘇丹色素一號。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，有3批自越南輸入的「鮮榴槤」檢出殘留農藥及重金屬鎘不合格，還有1批中國大陸輸入的「八角」檢出蘇丹色素一號，違規產品全數退運或銷毀。

不合格的3批鮮榴槤中，有1批是由業者「農協開發有限公司」報驗的越南鮮榴槤，檢出殘留農藥達特南（殺蟲劑）0.02 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，達特南為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.01ppm為法規值。

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▲「鮮榴槤」檢出殘留農藥及重金屬鎘不合格。

另外2批是由業者「綠品國際生技股份有限公司」報驗的越南鮮榴槤，檢出重金屬鎘0.10mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘的限量標準為0.05mg/kg。

食藥署副署長林金富表示，針對兩家業者在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗，另已經從114年4月1日起至114年7月2日止，在邊境對越南報驗的「鮮榴槤」採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另業者「德韓貿易有限公司」輸入中國大陸的「八角」，檢出蘇丹色素一號，依據《食品安全衛生管理法》屬於不得使用的物質，這批八角總計1,645公斤，需在邊境銷毀，不得退運。林金富指出，已經從113年4月11日起至114年12月31日止，對於中國報驗的八角茴香在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。