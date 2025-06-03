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別在意35歲被稱「高齡產婦」　醫：是為迎接得來不易的寶寶

懷孕。（圖／達志影像）

▲醫師直言，不要在意自己被稱高齡產婦，醫護人員需要更高規格迎接得來不易的寶寶。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

一名女性因不滿醫生告知她是「高齡產婦」，在Threads發文「我們不是高齡，是高質感」，引發網友熱烈討論。對此，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在臉書表示，請不要在意自己35歲為何被稱為「高齡產婦」，那是為了替你準備更高規格、更多人力支援，來迎接你得來不易的寶寶。

該名女性在Threads發文表示是自己被醫生說是高齡產婦，她直言「不是不敢生，是想把日子先過穩，不是拖太久，是想給孩子更好的起跑點，我們不是高齡，是高質感──人生準備好了，寶寶才值得來。」

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對此，陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書分享一早6點多看到三位醫療人員推著保溫箱和揹著新生兒的急救包的畫面。他表示，剛剛的情境，可能是緊急剖腹產、高齡產婦、高危險妊娠、胎兒窘迫等狀況，產科事先聯絡新生兒急救團隊去Standby，以防新生兒出生後需要急救。

他強調，每一次的生產都是「用生命拚的生命」，需要許多人的付出，才能守護孕產兒的安全，希望這些付出，將來都能夠有更合理的回報。他更直言，請不要在意自己35歲為何被稱為「高齡產婦」，那是為了替你準備更高規格、更多人力支援，來迎接你得來不易的寶寶。

在醫學定義上，34歲以上就是屬於高齡產婦。美國婦產科醫學會（ACOG）指出，高齡孕婦發生妊娠糖尿病、子癇前症、早產、低出生體重、死產等高危險妊娠風險增加，其中35至39歲女性罹患妊娠併發症的危險性，是25至29歲女性的1.36倍。

至於35歲以上罹患慢性高血壓的危險性，是25至29歲女性的2到4倍，40歲以上罹患妊娠糖尿病的危險性，是年輕女性的2至3倍。

國健署提醒，依據醫學研究統計，35歲以上高齡婦女發生不孕、流產、早產、死產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險增加，隨著生育年齡越大，風險越高，女性應把握25至35歲黃金生育期、男性則為40歲前，若懷孕困難，宜及早就醫並善用補助。

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關鍵字： 生育 懷孕 高齡產婦

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