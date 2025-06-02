新冠升溫！衛福部急找醫界5大團體開會　羅一鈞：連假急診增9%

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠疫情升溫，疾管署今下午和食藥署、健保署、中華民國醫師公會全國聯合會、台灣急診醫學會等5大團體召開會議。疾管署副署長羅一鈞表示，醫用快篩部分產能1周可出貨4.5萬劑，足夠供應需求，另會中也了解急診就醫狀況， 端午連假急診就醫比上周增9%，但現階段整體來說，並沒有壅塞狀況。

疾管署今與健保署、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫療協會、台灣感染症醫學會、台灣急診醫學會等5大團體召開會議，會中針對新冠疫情現況、疫苗、藥物、強化篩檢等面向做討論。

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羅一鈞說，團體代表有在會中提出希望衛福部鼓勵基層醫療投入各項防疫工作，並在行政面提供誘因，降低行政障礙，例如疫苗和藥物配發和配置，可以讓醫師更流暢開立，不僅有助分流就醫，也有助減少未來高峰期發生急診壅塞。

另外，在急診就醫方面，羅一鈞表示，急診醫學會在會中有提到端午連假急診人次有上升，因為很多診所休診，但候床部分並沒有特別增加。

根據衛福部醫事司統計，全國急救責任醫院端午連假急診就醫單日最高為6月1日的2萬7837人，比上周5月25日的2萬5521人，增加9％，但候床人數並沒有增加，現階段整體來看，急診沒有壅塞狀況。但羅一鈞提醒，不過局部醫院可能因為人力配置關係，候床人數比較多，接下來疫情繼續升溫，還是要關注後續中重症是否有增加。

在醫用快篩部分，羅一鈞表示，食藥署會中有說明醫用快篩一周可出貨4.5萬劑，足夠因應醫界需求，而健保署也有說明，若醫界認為醫用快篩給付點值和給付適應範圍有修正空間，各醫學/協會可以提案至健保署相關會議討論。