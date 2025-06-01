基層診所「打疫苗補助」被砍半！醫：連帶影響打氣

▲基層診所反應施打新冠疫苗補助被砍半，連帶影響打氣。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠疫情升溫，疾管署不斷呼籲民眾要做好防疫之外，高危險群也要盡快接種疫苗，不過有基層診所反映，過去施打疫苗的費用是200元，現在剩下100元，詢問疾管署得到的回覆是「不再補助掛號費」，此舉會降低基層診所的服務意願，施打的診所變少了，確實會影響打氣。

近期新冠疫情持續攀升，根據疾管署長莊人祥昨日公布疫情推估，從5月底至8月初的2個月時間內，預期總就醫人次恐達到170萬，6月底、7月初的疫情最高峰單周就醫也將超過20萬人。

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針對新冠疫苗接種率偏低，醫師公會全聯會常務理事長王宏育指出，除了民眾認為新冠已經流感化之外，跟基層施打疫苗的補助費用砍半也有關，過去施打基層診所疫苗補助費用是200元，但現在只剩下100元，而過去幫患者做快篩，補助費用是300元，現在只剩150元，且醫護還要冒著被傳染的風險。

王宏育直言，補助費用砍半，會影響前線的打氣，有願意做的診所確實比較少了，且這樣的給付完全不合理，施打的診所變少了，65歲以上等高危險群接種疫苗的比例自然不會提高，政府應好好思考恢復以前的給付。