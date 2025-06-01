茶、咖啡都是地雷！慢性腎臟病「忌口5類食物」　1現象快就醫

▲醫師提醒，慢性腎臟病要規律藥物治療。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

50歲劉先生在3年前因為小便泡沫多而就診，檢查發現有腎小球腎炎，導致腎臟功能下降，依照嚴重程度區分，已達3b期的中重度，輾轉尋求中醫治療。醫師提醒，慢性腎臟病除了規律的藥物治療之外，日常飲食也需要忌口「加工食品、堅果、高湯類」等5類食物，另若經常看到泡泡尿或是健檢突然發現腎功能下降時，要儘速就醫檢查與治療。

收治該病例的馬偕紀念醫院中醫內科陳冠宇醫師指出，在中醫治療上，以補氣溫陽，清熱解毒、利濕瀉濁為主，前者是要修復受損的腎臟，後者則幫助身體清除過多的代謝廢物，以減少腎臟的負擔，臨床上治療慢性腎臟病常用的補氣溫陽中藥為黃耆、乾薑，而常用的清熱解毒、利濕中藥為黃柏、黃連、滑石。

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陳冠宇說，患者今年2月的肌酐酸為1.69，腎絲球過濾率為43，尿酸為8.3，3月的肌酐酸為1.76，腎絲球過濾率為41，尿酸為8.6，並且有明顯的蛋白尿， 經過一個月的中藥治療後，患者的肌酐酸下降至1.5，腎絲球過濾率上升至56，從慢性腎衰竭第3b期進步至第3a期（輕中度），尿酸則下降至7.0。

慢性腎臟病除了規律的藥物治療之外，在飲食攝取上，陳冠宇也建議，澱粉攝取以白米為主，適度攝取蛋白質，包含肉、魚、蛋、豆類，日常飲食也需要忌口以下5類食物，以免加重腎臟的負擔。

1.忌口加工食品：例如火鍋料、香腸、泡麵、醃漬物。

2.忌口高湯類食物：包含滷汁、薑母鴨、火鍋、拉麵。

3.忌口堅果：包含花生、芝麻、腰果、核桃、杏仁。

4.忌口茶、咖啡：尤其罐裝咖啡、含有奶精的飲品，與市售的手搖飲料。

5.忌口楊桃，並適度攝取水果，每天的水果攝取量不超過2顆網球大小。