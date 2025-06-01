別以為是正常老化！醫示警「5大症狀」恐已攝護腺肥大

▲醫師提醒，頻尿、夜尿都可能是攝護腺肥大警訊。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一位75歲的伯伯，長年深受頻尿、夜尿之苦，即便服用藥物但效果有限，生活品質大受影響，經醫師評估接受攝護腺雷射手術，術後隔日拔除導尿管，解尿順暢且夜間不再起來上廁所。醫師提醒，「頻尿、夜尿、解尿無力、滴滴答答、尿不乾淨」等症狀，都可能是攝護腺肥大的警訊，一定要特別留意。

台北市立聯合醫院中興院區泌尿科主治醫師徐易廷指出，「一個晚上起來尿3次，根本睡不好」、「廁所蹲到腳麻，還是尿不出來」，這些中老年男性常見的苦惱，其實可能與攝護腺肥大有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據統計，超過50歲的男性中，有一半以上可能出現攝護腺肥大相關症狀，且年紀越大比例越高。徐易廷說，許多民眾因擔心手術風險或不了解治療選項，而延誤處理時機，而近年越來越多中高齡患者選擇攝護腺雷射手術。



根據國內外研究實證的臨床報告，攝護腺雷射手術可在幾乎無出血的情況下，精準汽化或剜除肥大的攝護腺組織，與傳統手術相比，不僅住院天數更短，術後需放置導尿管的時間也大幅縮短，適合高齡或有慢性病的患者施行。

攝護腺肥大是年長男性常見的問題，症狀也會隨年紀增長更加明顯，甚至嚴重影響日常生活。徐易廷提醒，頻尿、夜尿、解尿無力、滴滴答答、尿不乾淨等症狀，絕非年紀大的「正常老化」，很可能是攝護腺肥大的警訊，要特別留意。