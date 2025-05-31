一顆粽子飆破800卡！「端午怎麼吃才不爆卡」營養師揭4大關鍵

▲「北部粽、南部粽、鹼粽」你的口味偏好是哪一派？（示意圖／視覺中國）

記者黃稜涵／綜合報導

端午節怎麼能少了粽子！每到這時節，「粽子界三強」就會悄悄登場，你是愛炒香四溢的北部粽派、鍾情濕潤軟糯的南部粽派，還是支持冰涼滑嫩的鹼粽派？雖然外型類似，但三種粽子的製作方式、口感風味、營養成分和保存方式通通不同，營養師張語希提醒，「端午吃粽」掌握4大關鍵原則，如果不小心一天吃兩顆，就可能「熱量爆表」！

張語希說明，北部粽的做法像是「油飯包起來蒸」，先將餡料炒香，與生米拌炒後包入粽葉再蒸，米粒Q彈、香氣濃郁；南部粽則是「生米直接煮」，將餡料與生米一同包好，下水整顆煮熟，口感較濕潤、滑順。至於鹼粽，則是不加餡料、只用糯米加鹼水製作，口感彈滑，常搭配蜂蜜或白糖，是炎夏最受歡迎的清爽甜點之一。

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不過，天氣炎熱也要特別注意粽子的保存方式。張語希提醒，粽子若在常溫下放超過4小時，細菌就可能迅速滋生，特別是肉粽內含的鹹蛋黃與肉類，更是高風險。若無法馬上吃完，建議冷藏保存並於兩日內食用完畢；若需保存更久，則可冷凍，但最好在一個月內食用完，以保風味與安全。

▲營養師張語希提醒，「端午吃粽」要掌握4大關鍵原則。（圖／翻攝自營養師張語希粉專）



此外，糯米屬於不易消化的澱粉類，吃多容易造成腸胃負擔。張語希建議，每餐最多吃一顆粽子，搭配燙青菜或清湯，補充纖維、幫助消化。餡料方面可挑選瘦肉、少花生與少油脂版本，鹼粽則建議減少加糖調味，糖友和控糖族群也能放心享用。

張語希強調，只要選對粽子、吃得聰明又保存得宜，端午節一樣能吃得美味又健康。不管你愛哪一派，記得「慎選內餡、控制份量、鹼粽少糖、飯後散步」這四大原則，就能安心大啖粽香，不怕體重悄悄飆升！