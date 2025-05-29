新冠再起！姜冠宇曝「連綠區都被攻佔」

記者劉邠如／綜合報導

近期台灣新冠疫情再現升溫跡象，引發各界關注。曾在疫情期間多次擔任公共衛生發言人的急診科醫師姜冠宇受訪時指出，這波感染潮已在臨床端明顯浮現，特別是在急診與住院端「綠區」病房，近來都被攻陷！

▲醫師姜冠宇透露第一線已感受到新冠疫情升溫，提醒長者和特殊族群要特別注意自身健康，若有「睡覺時呼吸喘、痰多難以排出、胸口悶」等情形，就要盡快就醫。

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疫情回升現象已持續兩週 病床壓力顯現

姜冠宇醫師指出，這波疫情大約在兩週前開始明顯起來，急診室逐漸出現大量新冠確診患者，其中不乏有住院需求的民眾。他說明：「這些病人本來應該是由專責病房收治，但現在因床位吃緊，就會要求我們這種非感染病房也要收進來。這代表疫情確實在升溫。」

疫情升溫關鍵：疫苗保護力下降與病毒變異

雖然多數民眾都曾打過疫苗，也歷經過數輪感染，但姜醫師提醒，這不代表對病毒已「完全免疫」。新冠病毒和流感病毒類似，變異速度快，每年都會出現新型株，等於「舊版本的抗體可能不適用新的病毒」。

他進一步比喻：「就像電腦防毒軟體一樣，如果版本太舊，就擋不住新的病毒。」尤其是許多民眾距離上次接種疫苗已超過一年以上，若中間也沒再次感染過，當病毒重新進入體內時，症狀就會明顯，「尤其是老人家、免疫力差的人，甚至一來就要用氧氣支撐。」

「免疫負債」並非主因，變異與氣候影響更關鍵

外界常提到「免疫負債」是否導致疫情捲土重來？姜冠宇認為：「免疫負債其實已經過去了。」他解釋，免疫負債主要指的是疫情初期大家被防疫措施保護太好，導致免疫系統沒機會與病原接觸而缺乏實戰經驗。但到了2024年，台灣早已恢復正常社交活動，民眾的免疫系統已重新「學習」。這次疫情升溫，反而與2025年氣候變遷、病毒傳播速度提升、病毒株突變有更大關聯。

症狀不明顯？一旦「喘不過氣」要立刻就醫

針對民眾關心的感染症狀，姜冠宇說：「這一波的新冠，不一定會出現明顯高燒，有些人只是頭痛、喉嚨痛、全身痠痛，甚至有些出現胸悶、呼吸喘，那就要小心肺炎的可能性。」

他提醒，一旦發現「睡覺時呼吸喘、痰多難以排出、胸口悶」等情形，就要盡快就醫，因為這可能代表病毒已進入下呼吸道，影響氧氣交換，甚至有生命危險。

高峰將至、脆弱族群務必警覺

針對疫情走勢研判，姜冠宇分析：「目前其實已經進入高峰期，非新冠病房也被要求收治，這代表專責病房飽和。」他預估，高峰狀況會再持續一到兩週，之後逐漸消退，但提醒：「疫情尾聲的階段，反而是長者或較脆弱的人會出現嚴重症狀，那時常是等到送醫照X光才發現肺部已經一片白，這是要小心的時刻。」

哪些人應每年接種疫苗？65歲長者、慢性病患者、常出國族群要特別注意

「目前國際建議是高風險族群每年都應該接種一次新冠與流感疫苗，來『更新免疫系統』的版本。」姜冠宇指出，65歲以上族群免疫系統會隨著年齡萎縮，胸腺器官自40歲後就開始退化，學習新病毒的能力變差，不能再靠自然感染獲得免疫力。

此外，有多重慢性疾病（如糖尿病、心血管病）、免疫力差、或是出國頻繁的人，也屬於應定期施打疫苗的對象。他強調：「每年秋冬前施打一劑疫苗，可以減少重症風險，也避免把病毒帶回家傳染給家人。」

「新冠後遺症」是致命隱形殺手

姜冠宇提醒，長者感染新冠後，最大危險並非當下急性期，而是「後遺症」。許多長者在康復一兩個月後，呼吸功能大幅下降，最終可能仍需氧氣輔助而住院，甚至因此離世。他說：「這種慢性衰弱型後遺症很常見，但也常被忽略，這就是為什麼疫苗仍是最好的預防方式。」

美國「兒童孕婦不接種」 醫：台灣不太可能跟進



針對近期美國衛生部長不建議兒童與孕婦接種新冠疫苗的說法，姜冠宇表示，台灣不太可能採取相同立場，「台灣還是會維持科學證據導向的政策。」過去疫苗對孕婦與6歲以上兒童保護效果穩定，也未見明顯風險。他補充：「美國目前的衛生政策有些受到政治因素干擾，不一定是科學共識。」

除了新冠，這些病毒也別忽略

姜醫師最後提醒，除了新冠，民眾也應提防流感、呼吸道融合病毒（RSV）、梅將菌等呼吸道病原，這些病毒一旦出現「非典型肺炎」情形，病況可能迅速惡化，「一小塊白影瞬間變整片白肺，是最危險的情況。」尤其亞洲地區因人畜密集、農業活動頻繁，是病毒變異的溫床，務必留心。

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醫師建議總結：

• 65歲以上長者、慢性病患者、免疫力差者、經常出國者，建議每年接種一次新冠與流感疫苗

• 若出現胸悶、呼吸喘、痰多堵塞，請立即就醫

• 勿忽視新冠後遺症，尤其是長者感染後1～2個月內的呼吸能力惡化