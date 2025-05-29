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「男閨密」介入感情引焦慮　專家教1招測試：不願做就該警覺

▲▼家寧男閨密IG發文。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan）

▲Andy和家寧撕破臉，意外扯出男閨密范成章。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan）

記者邱俊吉／台北報導

網紅Andy、家寧吵翻，意外扯出家寧有親密「男閨密」，對此有網友質疑，另一半太親近異性，即使對方是同志一樣「危險」，也有人認為異性閨密到最後都會出事；兩性專家說，不論同性戀或異性戀，若發現伴侶和特定對象很親，且已感焦慮，可安排一起出遊，若伴侶或對方願意，便應放心相信，分手後也別拿來爭執。

樹德科技大學講座教授林燕卿是國內知名的人類性學、性諮商專家，對於異性閨密這道難題，她表示，若伴侶與自稱同性戀的異性過從甚密，例如會一起出國、拍攝親密照，為此而陷入焦慮，這反映出對此關係的不安全感，無論對方性傾向如何，真正的問題在於雙方互動是否透明、坦蕩。

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林燕卿指出，若心中有疑慮，不必急於質問或爭執，不妨以智慧方式處理，例如主動提出希望多認識對方，觀察伴侶是否坦然接受，若伴侶願意給予認識閨密的機會，表示關係中仍保有坦誠，反之若總是迴避，才可能有難以啟齒的曖昧。

對於一同出國、拍親密照等細節，林燕卿則認為，關鍵還是在對方言行是否一致，以及有無尊重伴侶感受，溝通都無效，再來考慮關係是否延續，而非只看表面；她也說，「丈夫丈夫，在一丈以外就不是夫」，若選擇留下，便該相信對方，否則只能困在懷疑、痛苦的迴圈裡。

林燕卿提醒，健康的關係不只是愛，還要讓彼此都快樂、安心，即使有愛，不管是給予多或接受多，若伴隨無止盡的焦慮與不信任，應誠實面對，思考是否值得繼續，決定留下就要放下不安、學著信任，信不過那便勇敢離開，也別在離開後拿此攻擊對方。

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關鍵字： Andy 家寧 閨密 異性閨密 兩性關係 專家 愛情

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