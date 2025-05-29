吃粽易胃脹氣「3族群」要小心　醫：按2穴位助消化

▲醫師提醒，粽子以糯米為主，不好消化。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

粽子是端午節的應景美食，但中醫師提醒，粽子以糯米為主要原料，質地黏稠、富含澱粉，常搭配肥膩餡料如五花肉、鹹蛋黃或紅豆沙，這些特性使其難以消化，易導致脘腹脹滿、食慾不振、消化不良等問題，建議3大族群要注意攝取，另針對粽子引起的消化不適，可透過穴位按摩。

中醫師劉宗昇醫師指出，在中醫角度上消化問題與脾胃功能密切相關，中醫認為，脾主運化水穀，胃主受納腐熟，兩者協同完成食物的消化與吸收，而糯米性質黏滯，屬「難化之品」，易阻滯脾胃運化功能，導致「食滯脾胃」或「濕阻中焦」。

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若脾胃本虛，運化無力，則更易出現脹氣、胃脘不適、倦怠乏力、便溏等症狀。同時過度攝取油膩餡料，可能加重濕熱內生，進一步影響氣機運行。

此外，中醫講究「因人制宜」，不同體質者對粽子的消化反應有所差，例如脾胃虛寒者可能因糯米寒涼而加重症狀；濕熱體質者則易因油膩餡料而生濕熱，因此調理時需根據個人體質，選擇合適的穴位與藥膳，並注意飲食習慣的調整。

劉宗昇提醒，特殊族群包括「脾胃虛弱者（如老人、幼童）」、「濕熱體質者」、「慢性消化疾病患者」要注意攝取量，多選擇清淡口味的粽子，如紅豆粽或純糯米粽，避免油膩餡料，而濕熱體質者要減少甜粽（如豆沙粽）攝入，優先選擇鹹味但清淡的粽子，胃炎、腸躁症患者，應諮詢醫師後適量食用。

另外，劉宗昇也建議，針對粽子引起的消化不適，可多按2大穴位助消化，幫助促進脾胃運化，緩解脹氣與食滯，建議每日按摩2～3次，每次每穴約3～5分鐘，以局部酸脹感為宜，力道適中，避免過度刺激。

1. 中脘穴

位置：位於上腹部，肚臍與胸骨下端（劍突）連線的中點。

功效：健脾和胃，理氣消食，調理中焦，適用於胃脘脹滿、消化不良、噯氣反酸等症狀。

2. 足三里穴

位置：位於小腿外側，膝蓋下約四橫指（約3寸），脛骨外側緣一橫指處。

功效：補益脾胃，調理氣血，增強消化功能，改善食積脹氣、疲倦乏力等症狀，具強身健體之效。

▲中醫師推薦2穴位助消化。（圖／馬光中醫提供）