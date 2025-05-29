梅雨季牙痛就醫增　醫揪出「幕後黑手」跟鼻子有關

▲醫師提醒，有些牙痛是鼻竇炎作祟。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

梅雨鋒面報到，氣候悶濕難耐，竟掀起一波牙痛就醫潮。顯微根管治療醫師、台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師張添皓指出，不少病患牙痛就醫，但檢查拍片卻找不到蛀牙、牙裂或牙髓問題，真正幕後黑手往往是「鼻竇炎」引發的轉移性牙痛，而這也是台灣梅雨季和高濕度環境引起的過敏性鼻炎導致。

張添皓醫師說，每年5至6月為台灣梅雨季，高濕度環境助長塵蟎、黴菌孳生，誘發或加重過敏性鼻炎，當過敏性鼻炎持續發炎，鼻竇黏膜腫脹、通氣不良，黏液滯留易孳生細菌，形成鼻竇炎。

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由於上顎後牙根與上頷竇緊鄰，當鼻竇內壓力升高，膿液與發炎壓力會壓迫牙根，就會造成悶脹、酸痛且不易定位的牙痛。張添皓醫師指出，典型症狀包括上排大臼齒酸痛或壓痛、睡眠仰躺時疼痛加劇，並可能伴有鼻塞、流黃鼻涕及顏面脹痛，但牙科拍片常無異常發現。

▲梅雨季牙痛來襲，當心鼻竇炎作祟 （圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

要避免梅雨時候牙痛，張添皓醫師也提出5點建議，第一是「維持室內濕度在40至60％」，可以使用除濕機並勤換氣、清洗床單枕套，以抑制過敏原；第二「熱敷鼻翼與上顎5至10分鐘」，幫助黏液排出並舒緩牙根壓力。

第三「勤刷牙與使用牙線」，減少口腔細菌；第四是「少吃冰冷飲食、多喝溫水」，建議同時維持規律運動，提升免疫力。第五則是若「持續鼻塞、黃綠鼻涕或不明牙痛」，應同時至耳鼻喉科與牙科進行鑑別診斷。

此外，端午食用粽子時，也要留意餡料過敏原，例如花生、蝦米、干貝、鹹蛋黃、醬油、蠔油、各種香料等，並注意硬的韌的餡料也要注意，小心讓牙齒咬裂、咬斷，例如花生、蝦米、鹹蛋黃、硬塊肉類等。

張添皓醫師提醒，若出現上排牙痛又合併鼻塞、黃稠鼻涕，可先至耳鼻喉科進行影像檢查，再與牙醫師跨科討論治療策略，才能針對根源處理，提升療效。