端午喝「雄黃酒」習俗會要命！藥師示警「有毒」恐致器官壞死

▲醫師提醒，喝雄黃酒嚴重恐致心肌等器官壞死。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

本周就是一年一度的端午節，除了吃粽子之外，掛艾草和飲用雄黃酒都是習俗。不過，藥師提醒，雄黃為含硫和砷的礦石，在加熱後會轉化為有毒的成分，食用可能會對人體造成損害，嚴重會危害神經細胞，甚至導致肝、腎、脾及心肌等器官壞死，因此建議端午節不要喝雄黃酒。

台北市立聯合醫院中興院區藥劑科藥師藍靖欣指出，艾草具有特殊的香氣，民間相傳可驅邪避凶，還有驅蟲的功能，不過其實艾草的葉子「艾葉」是中藥材，屬於理血藥物，具有溫經止血、散寒止痛及安胎的功效，需注意不宜長期使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而「雄黃」為含硫和砷的礦石，具有解毒、驅蟲的作用，可治蟲蛇咬傷、寄生蟲感染及疥瘡。藍靖欣指出，雄黃在加熱後會轉化為劇毒的三氧化二砷，其與硫皆為有毒的成分，食用可能會對人體造成損害，輕者上吐下瀉，重者危害神經細胞，甚至導致肝、腎、脾及心肌等器官壞死。

藍靖欣強調，雄黃現今被列為毒劇中藥，使用上以外用為主，不宜長期使用，孕婦更是禁用，衛福部也建議民眾端午節時不要喝雄黃酒。

此外，艾草還有一種特殊的使用方法「艾灸」，主要將艾草點燃後，放置於特定穴位或不適的部位，有溫經通絡、行氣活血、祛濕除寒等功效，適合手腳冰冷、容易感冒、脾胃虛弱和關節酸痛的病人，但皮膚敏感或皮膚較薄者，以及女性月經期間皆不建議使用，且艾灸應由專業人員操作，不建議自行嘗試。

藍靖欣提醒，若民眾希望藉由艾草或雄黃達到保健或治療的效果，應先諮詢合格的中醫師，並依照醫師的指示使用安全合法的藥品，切勿輕信偏方或自行購買、使用中藥，以免危害自身健康。