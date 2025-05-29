連假明登場！　「5大壞習慣」您中了嗎

▲端午節習俗是吃粽子。（圖／記者李毓康攝）
記者陳俊宏／綜合報導
端午節3天連假周五登場，泌尿科醫師白彞維提醒，5大壞習慣讓你不知不覺「尿結石纏身」，像是水喝太少、嗜重口味、缺乏運動。
白彞維在臉書說，連假粽子吃太多，大魚大肉、重口味，加上飲料無限暢飲，當心過量飲食+水分不足，讓尿液濃度升高，加速尿結石生成！
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白彞維提醒，5大壞習慣，讓你不知不覺結石纏身：
1、 高草酸飲食
紅茶、巧克力、菠菜、啤酒、花生醬等含草酸量高，應適量攝取。可搭配足夠鈣質，有助抑制草酸鈣結石形成。
2、 嗜重口味
高鈉飲食如煙燻肉、火腿、醃漬品、泡麵等，容易增加鈣排出，進而促進結石產生。
3、 過多動物性蛋白質
攝取過量肉類、海鮮，會讓尿液偏酸，提升結石風險。
4、 水喝太少
建議每日攝水量為「每公斤體重×30 ml」，水喝不夠，尿液濃縮，結石機率大增。
5、 缺乏運動
適度運動可促進尿路蠕動、代謝順暢，減少結晶沉澱。
白彞維說，尿結石處理方式一次看：
1、小於0.5公分
多喝水即可自然排出。
2、0.5～2公分
可考慮體外震波碎石術。
3、超過2公分
可能需手術移除。
白彞維提醒，腰痛、血尿、下腹悶痛…這些都是尿結石的警訊！預防從平日做起，規律運動＋多喝水＋均衡飲食＝遠離結石風險。
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