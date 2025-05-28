滿月嬰染RSV「48小時內急惡化」　無發燒僅咳嗽竟住加護搶命

▲台北榮民總醫院兒童重難罕中心主任曹珮真（左），馬偕紀念醫院婦產部部長黃建霈（右）共同呼籲預防新生兒呼吸道疾病，從孕期做起。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

沒發燒只有咳嗽竟然重症住進加護病房！一名一個月大嬰兒感染呼吸道融合病毒（RSV），48小時內從輕微咳嗽急速惡化到血氧僅剩88%住進加護病房，總共住院治療11天才康復，其中8天需要接受供氧治療。醫師指出，RSV是全球嬰幼兒住院和死亡的主要原因之一，在台灣全年均有病例，對0-6個月嬰兒威脅尤其嚴重。

收治個案的北榮兒童重難罕中心主任曹珮真分享，該名今年剛滿月的寶寶，起初僅有咳嗽症狀而沒有發燒，因此家長並未送醫，直到後續出現呼吸喘、不進食甚至發紺等症狀才送來急診，由於血氧率僅剩88%，必須立即住進加護病房。

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曹珮真解釋，一旦嬰幼兒感染RSV住院，輕症患者平均住院時間約需3-7天，重症則可能長達20天，期間需接受氧氣支持、拍痰和抽痰等積極治療。尤其對四個月以下的嬰兒來說，住院期間全天候由醫護人員照顧，家長只能在特定時間探視，這對正在哺乳的媽媽特別煎熬，不僅影響母乳哺育，整個家庭生活也會大受影響。

曹珮真指出，RSV是造成新生兒細支氣管炎的主因，特點是病程發展快速且侵襲性強，嬰兒常表現出呼吸急促、哮喘、帶有特徵性「咻咻」聲的喘鳴以及厭食等臨床症狀，對於初為人父母者往往難以辨識，若未及時處理，可能進而引發一系列嚴重併發症，包括細支氣管炎、阻塞性肺炎和急性呼吸窘迫症候群等導致住院。

曹珮真進一步強調，超過六成因RSV住進加護病房的病例，也都是0-6個月的新生兒，且年齡越小進加護病房的風險越高，且RSV感染尚無特效藥，僅能症狀治療，更令人擔憂的是，新生兒感染後也會增加未來發生氣喘的機率。

想要預防寶寶感染RSV，馬偕醫院婦產部部長暨一般婦產學科主任黃建霈建議，孕期接種疫苗是有效的預防策略，因為新生兒能經由胎盤從母親獲得一些抗體保護，因此準媽媽接種疫苗後，可以產生保護性抗體並透過胎盤傳給寶寶，強化新生兒來自媽媽的先天保護力，不過目前尚屬自費接種。

黃建霈建議孕婦接種RSV、流感、新冠及百日咳疫苗，建立全方位保護罩。也要維持良好的衛生習慣是第一道防線，包括勤洗手、適時配戴口罩，特別是在呼吸道疾病流行季節，避免帶寶寶到人多擁擠、空氣不流通的場所。