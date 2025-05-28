新冠燒到8月！疾管署估170萬人染疫　「醫療黑暗期」恐再現





▲疾管署長莊人祥談新冠疫情推估。（圖／翻攝自Facebook／國會頻道）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情又兇又猛，上周就醫已經突破4.1萬人次，翻倍上升。疾管署長莊人祥今（28）日公布疫情推估，預期從5月底至8月初，這2個月時間內的總就醫人次恐達到170萬，6月底、7月初的疫情最高峰單周就醫也將超過20萬人，數據再上修；綠委憂心這樣的染疫人數，醫療機構是否能乘載，恐使國內醫療黑暗期再現。

民進黨立委劉建國今日於立法院社福衛環委員會質詢時表示，因應新冠疫情再起，除防疫物資外，其餘防疫措施準備應該就緒，詢問疾管署推估未來這段期間有多少人會確診？莊人祥分析，依據健保資料，包含臨床診斷、快篩陽性確診推估，6月底、7月初的疫情最高峰單周就醫將超過20萬人，至8月初為止（5/25-8/9）會有170萬人就診。

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劉建國指出，相當於短短2個月內將有這樣的人數染疫，醫療機構是否能乘載？反問疾管署應該提出明確作為以降低確診人數，否則屆時醫護疲於奔命，出現醫療黑暗期、恐導致醫療崩壞。莊人祥則強調，疾管署已經再次提醒民眾配合「自主口罩建議」，此外，針對高風險長照機構有加強注意感染管制措施、接種疫苗。

▲端午節新冠防疫衛教。（圖／疾管署提供）

莊人祥會後受訪表示，疾管署從4周前開始示警新冠疫情上升，近期就診、快篩民眾明顯增加，而且民眾自行快篩可能結果有所偏誤，疫情推估還可能再修正，單周就診有可能超過20萬人次。

談到這波最危險的族群，莊人祥說，分別是年長者、具有慢性病史等2類族群，疾管署有針對該族群開放使用抗病毒藥物，建議如果有疑似症狀，儘早確診、使用藥物來降低重症風險、減輕症狀也縮短病程。疾管署官網已設置「新冠最新防疫專區」，彙整各縣市衛生局提供之家用快篩試劑販售藥局及提供醫用快篩醫療院所名單連結。

然而在網路社群平台上有網友發文指「新冠爆發、藥局無藥可發」，甚至有自稱在藥局服務的網友說「全林口沒有藥」，憂心「到今天還有許多人領不到藥」。莊人祥表示已請疾管署區管中心、新北衛生局進行了解，也會請負責配送藥物的核心藥局再去注意，如果有缺就會補齊。