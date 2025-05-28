美不再建議兒童孕婦打新冠疫苗　疾管署：6月討論是否跟進

▲新冠JN.1疫苗接種。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）27日宣布，美國疾病管制及預防中心將不再推薦健康兒童和孕婦接種新冠疫苗。台灣目前新冠疫苗為出生滿6個月以上全民接種，是否會跟進美國？疾管署副署長羅一鈞表示，6月中旬會召開ACIP專家會議討論秋冬新冠疫苗公費接種對象，屆時會再評估。

國內新冠疫情持續升高，也帶動新冠疫苗接種打氣，上週(5/19-5/25)接種約4.1萬人，為前一週(5/12-5/18)接種1.7萬人的2.4倍，創近3個月以來單週新高。

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不過，小羅勃甘迺迪透過社群平台X （原名Twitter）發表影片宣布，針對健康兒童和健康孕婦的新冠疫苗已經從免疫接種計劃中刪除，新冠疫苗將不再推薦給健康兒童和孕婦施打；未來接種範圍可能僅限於老年人和重症風險較高者。

國內目前公費新冠疫苗是提供年齡滿6個月以上全民可接種，另已接種1劑且間隔6個月(180天)的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑。

是否會跟進美國不再建議兒童、孕婦接種疫苗？羅一鈞受訪表示，疫苗政策仍依照現行規劃，目前了解美國ACIP 6月份會開會討論這議題，預期很可能會限縮建議接種對象，台灣是預計6月中旬開國內的ACIP討論秋冬新冠疫苗的公費接種對象，不一定會完全照抄或跟進，會討論出適合國內的版本。

疾管署統計，國內新冠JN.1疫苗已累計接種215.7萬人次；目前公費新冠疫苗庫存充足，尚有312.8萬劑，疾管署已持續增加疫苗配送以應民眾踴躍接種需求。