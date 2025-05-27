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今年新冠直逼剛解封！端午後成關鍵　羅一鈞宣布3場所建議戴口罩

▲▼羅一鈞說明端午節防疫衛教。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞說明端午節防疫衛教。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情升高快速「超乎預期」！疾病管制署今（27）日公布上周新冠就診破4.1萬人次，比前一周翻倍成長還超過去年同期，副署長羅一鈞預估這波疫情高點單周就診恐達20萬人次，直逼前年剛解封時的疫情高峰，關鍵原因就在於變異株傳播力強，加上過去一年沒有疫情流行。疾管署也再次提醒民眾配合「自主口罩建議」，當進入醫院診所機構、搭大眾運輸、人潮擁擠室內場所等3地點建議戴口罩。

▲▼端午節新冠防疫衛教。（圖／疾管署提供）

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▲端午節新冠防疫衛教。（圖／疾管署提供）

疾管署今（27）日公布上周新冠就診破4.1萬人次，增幅達113%，已連續七週上升，並高於去年同期；另上周新增102例重症、19例死亡，雙創今年單周新高。

羅一鈞坦言目前國內這波新冠疫情上升非常快速，幅度超過原先預期，目前預期高峰比先前要往後，會落在6月底至7月初，暑假開始那周，屆時單周就診恐達15-20萬人次，會比去年疫情高峰就診還要更高，至於是否會比前年解封該年度的疫情還要高，還有待觀察。

分析疫情來勢洶洶的原因，羅一鈞指出有2大因素，1是因為現在主流變異株NB.1.8.1的免疫逃脫強、傳播力高於其他變異株，加上這波疫情先前並未經歷冬季流行，讓國內接近1年沒有疫情，累積相當多沒感染的民眾。

羅一鈞表示，即將是端午連假可能出遊南來北往、人潮聚集，增加病毒交換機會，端午後一周的就診人次將成決定疫情高低的關鍵。為防範感染新冠，疾管署建議一般民眾3情形可自主戴口罩，分別是1.進入醫院、診所、長照機構等醫療照護機構，2.搭乘大眾運輸工具，3.人潮聚集的室內場所。

至於有發燒或呼吸道症狀民眾：建議外出時戴口罩（直到症狀緩解後5天內）， 並盡量在家休息，避免不必要的外出。羅一鈞強調，這是自主建議，並非口罩令重啟或者新增口罩規範，僅是因應高峰，提醒民眾做好自我防範。

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關鍵字： 新冠疫情 疾管署 口罩建議 變異株 防疫提醒

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