瘦子愛喝含糖飲照樣會得脂肪肝　專家點名9種人高危

▲營養師點名愛喝含糖飲料等9大族群要特別提防脂肪肝。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／台北報導

許多人以為脂肪肝是胖子的專利，但專家說，體型正常或偏瘦者同樣會中鏢，有不少人在接受健檢超音波時，才意外發現肝臟堆滿脂肪，且因初期沒有任何不適，等到出現疲倦、食慾不振等徵兆，往往已影響肝功能，長此以往恐發展成肝硬化、肝癌，肥胖、久坐不動、愛喝含糖飲料等9大族群要特別注意。

營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發布影片指出， 脂肪肝是現代人常見的慢性肝病，全球約32％的成年人有此問題，患者的肝臟脂肪堆積過多，干擾肝臟正常運作，輕則造成疲憊與代謝異常，重則引發肝發炎、纖維化，甚至走向不可逆的肝硬化與肝癌，但令人憂心的是，脂肪肝幾乎沒有症狀，常在身體出狀況時才被發現。

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高敏敏強調，除肥胖外，另有8種人也屬於脂肪肝高危險群，包括高血壓、高血脂、糖尿病、嗜酒族群、常喝含糖飲料、偏好高脂飲食、長時間久坐、缺乏運動等，都是潛在的患者，若長期未改善不良生活習慣，即便體重正常，脂肪肝風險仍偏高。

脂肪肝目前並無特效藥，唯一解方要從日常生活做起，對此高敏敏說，應先控制體重，維持正常BMI，避免過多熱量攝取，飲食方面則多攝取蔬菜與全穀類食物、避免高糖飲品，並落實每周150分鐘以上的中強度運動，可助燃脂及代謝調節。

高敏敏表示，除前述生活習慣調整外，民眾應定期監測體重變化，並主動檢查肝功能數據，均有助於提早發現異常，及時調整生活方向，真正遠離脂肪肝。