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她「關鍵1句話」醫見超大腫瘤　音叉意外診斷鼻咽癌

（圖／翻攝李典憲臉書）

▲一根音叉意外診斷鼻咽癌。（圖／翻攝李典憲臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科醫師李典憲分享，用音叉檢查時，患者說「覺得左耳比較大聲」，結果內視鏡一照，居然看到一個超大的鼻咽腫瘤，所幸現在已完成治療。

李典憲近日在臉書說，早上看診時，一位70歲阿姨被女兒帶來清耳屎，「阿姨看著我，有種相見如故的表情。我看著初診病歷，上面寫著鼻咽癌的病史，我就問阿姨，『阿姨妳有鼻咽癌？現在都還好嗎』？」一旁的女兒笑著回答，「對，2年前給你診斷鼻咽癌的！現在都完成治療了，非常謝謝醫生！」

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李典憲表示，他聽了有點驚訝，然後再看了一下阿姨的名字，「我啊了一聲，瞬間回想起這個非常讓人印象深刻的case」；2年前，他還在中壢診所的時候，有個阿姨因左邊聽力變差很久，被家人帶來檢查，耳鏡檢查看起來都沒有發炎的問題。

李典憲指出，所以當時他覺得可能就是一般的老化，聽神經漸漸受損造成重聽，正當他要把阿姨轉去助聽器公司做聽力檢查時，「我突然不知道哪個靈感，想說用『音叉』幫阿姨再檢查一下好了。結果阿姨居然說，她覺得左耳比較大聲，代表左耳是傳導性聽損。」

▼患者的鼻咽腫瘤。（圖／翻攝李典憲臉書）

（圖／翻攝李典憲臉書）

李典憲提到，這必須再用內視鏡檢查鼻咽部的狀況，結果用內視鏡一照，居然看到一個超大的鼻咽腫瘤！當下趕快轉去醫學中心做進一步治療，因腫瘤很大，心想如果是鼻咽癌，這個應該偏晚期，不知道阿姨身體有沒有辦法撐過治療（化療與放療）。

李典憲說，2年過去了，這阿姨的故事就一直放在他心裡，直到最近又看到阿姨健康出現在診間，又再想起這些深刻的往事，「她女兒也非常謝謝我，當時新冠疫情嚴峻，還願意用內視鏡幫忙檢查。後來她接受治療後，腫瘤幾乎都消了，真的非常替她高興。」

李典憲表示，他幫阿姨清完耳垢後，也再用內視鏡追蹤她的鼻咽部，指著螢幕裡平整的鼻咽照片跟她說，「阿姨，內底攏很好，免煩惱！3個月再來巡一下就可以了。」而阿姨聽了點點頭，帶著暖暖的微笑離開。

對此，當事人的孫女留言，「謝謝李醫生及早發現，讓阿嬤及早治療，讓阿嬤恢復健康。」李典憲回應，「謝謝您！別客氣，這是我該做的。很開心阿嬤平安無事！很棒的緣分。」

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關鍵字： 李典憲 鼻咽癌 腫瘤

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