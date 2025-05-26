48歲女中風左手癱瘓　靠機器人重塑腦部迴路...2周後手能握能伸

▲羅東博愛醫院自2021年起成立智能復健機器人中心，將智能醫療儀器運用於中風、脊椎損傷復健有成。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

近年來生成式人工智慧（AI）在全球掀起熱潮，醫療界早已將AI技術運用於肢體復健，幫助病患重建生活能力。羅東博愛醫院一名48歲腦中風病患，在智能復健機器人重塑腦部迴路密集訓練下，僅2周便恢復部分手指彎曲能力，手腕也出現微幅伸展，復健進展令醫療團隊振奮不已。

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今年初，48歲潘小姐因腦中風緊急送往羅東博愛醫院，手術後雖成功保住性命，但左側偏癱後遺症導致左手幾乎完全喪失動作能力，手指無法移動，連基本的握拳動作都無法完成。面對中風後的黃金恢復期，潘小姐的家屬與醫療團隊討論後，決定導入智能復健機器人療程，結合職能治療與神經電刺激器，展開密集復健計畫。

羅東博愛醫院復健醫學科副院長謝有丁表示，智能復健機器人是劃時代的醫療革新，透過穿戴式裝置提供「感覺回饋」，誘發大腦重塑性，幫助病患重建受損腦部迴路，改善肢體動作品質。謝醫師為潘小姐導入Wilmo維樂夢神經電刺激器進行輔助訓練，利用精準電流刺激皮膚與神經接受器，強化手部伸展與控制能力。

潘小姐展現高度配合度與堅強意志力，2周內每天到智能復健機器人中心報到，進行20分鐘電刺激訓練並合併職能治療，完成十次療程。治療後，她的左手逐漸恢復功能，手指能部分彎曲，手腕也開始有些微伸展能力，雖然仍無法對抗外力，但進展已讓醫療團隊感到振奮。

謝有丁醫師指出，中風導致腦部組織缺血壞死，可能引發肢體癱瘓。智能復健機器人透過高強度重複性訓練與即時回饋，強化神經重塑性，結合基礎復健能有效提升治療效率。羅東博愛醫院自2021年成立智能復健機器人中心，專門協助中風、脊椎損傷、腦傷及帕金森氏症病患復健，至今已累積無數成功案例，成為智能醫療領域的先驅。