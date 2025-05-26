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民怨買不到新冠快篩　疾管署重啟「防疫專區」彙整販售點

▲▼快篩實名制上路第一天，各地配合藥局不到發放時間門口就排滿等著購買試劑的民眾，有限的數量一下就被購買一空。（圖／記者湯興漢攝）

▲近期不少民眾詢問哪裡可以買新冠快篩。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，不少民眾詢問哪裡可以買家用新冠快篩試劑，疾管署今表示，已於上周召開會議，請各縣市完成盤點及持續更新轄內快篩相關販售或提供資訊，公布於衛生局網頁，另也在官網設置「新冠最新防疫專區」，彙整各縣市衛生局「提供家用快篩試劑販售藥局」及「提供醫用快篩醫療院所名單」連結。

疾管署指出，近期氣溫變化大，有利於呼吸道病毒，如常見呼吸道病毒，例如：新冠、流感、副流感、人類間質肺炎病毒等活動，民眾如有出現咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等呼吸道症狀，建議先戴口罩就醫，由醫師評估是否需進行呼吸道傳染病相關篩檢，及進行後續診斷與治療。

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疾管署提醒，民眾如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，務必立刻就醫。

此外，65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象，為感染新冠後可能導致併發症之高風險對象，如有疑似症狀請儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡風險。

疾管署呼籲，接種疫苗是預防新冠中重症最有效的方法，曾感染過新冠、曾接種先前新冠疫苗產生的免疫保護因逐漸衰退已不足，目前新冠疫苗數量充足，請年齡滿6個月以上且尚未接種民眾儘早接種，另已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者、55-64歲原住民、免疫不全者等3類高風險對象，應再接種第2劑，才能提升免疫保護力。

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關鍵字： 新冠肺炎 快篩 新冠

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