輔大醫院員工駭系統　院方：無個資外洩、當事人調離現職

▲輔大醫院爆出院內員工盜用同仁帳密。（圖／輔大醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

輔大醫院遭爆電腦系統去年底遭院內員工入侵，疑似大量病患個資外洩，且院方處理態度消極。對此，輔大醫院今回應，該事件在去年11月27日發生，當時院長就親自打電話到新北市調查處告發，經調查並沒有病人個資外洩情況。

事發為院內胸腔內科呼吸重症組周姓治療師盜用同仁帳號，瀏覽病患資料及醫院檔案。爆料者稱，過去輔大醫院為籌措經費，有推VIP會員制，捐款1千萬元或每年繳500萬元年費，就可成為頂級VIP，享有特殊醫療服務，外傳不少政商名流都在頂級VIP名單中。

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對此，行政副院長龔家騏今受訪時回應，第一時間即向新北市調查處告發，並啟動內部調查與帳號安全管控機制，全力配合司法單位進行偵辦，積極提供相關證據與配合程序，經資安單位盤點與司法單位調查結果，目前並無任何病患個人資料外洩情況，周姓呼吸治療師也並未取得任何非其業務內容的病人個資。

龔家騏強調，院方在第一時間向新北市調查處告發，非常積極處理，後續會繼續做勸導跟管理，司法機關還在調查中，而該名周姓呼吸治療師是使用同仁帳號去做院內投票事件，目前已經調離現職了，等待調查結果出來院方會做積極的回應跟處置。