台大完成國內首2例跨人種肺移植　助來台多年「台灣女婿」續命

▲徐紹勛醫師（右三）分享多位肺移植病友成果，凱文（左二）、戴先生（右二）為國內首2例跨人種肺移植個案。（圖／徐紹勛提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

台灣肺臟移植再次立下里程碑。台大醫院最近接連完成2例罕見的跨人種肺移植手術，皆為腦死大愛器官捐贈，包括一名白人捐贈者遺愛台灣民眾，以及台灣捐贈者續命一名白人「台灣女婿」，均屬國內首例，且2名受贈者追蹤至今健康狀況良好。

台大醫院癌醫中心分院副院長徐紹勛醫師為國際知名肺移植專家，曾於2023年發表國內首例活體肺葉移植手術，此次也帶領團隊進行這2例跨人種肺移植手術。他表示，不同人種的器官移植，受贈者將面臨更嚴峻的免疫排斥挑戰，加上肺移植手術本身的難度較高，跨人種肺移植手術可說難上加難。

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針對白人獲台人捐肺個案，徐紹勛指出，受贈者凱文年近60歲，與台籍妻子結婚多年，已取得居留證。凱文原本有抽菸，10多年前戒菸，雖有運動習慣、常上健身房，但從40來歲起，經常在運動時覺得喘不過氣，就醫檢查才發現已罹患慢性阻塞性肺病（COPD），隨即接受治療。

凱文雖持續用藥，肺功能仍不斷下降，並嚴重影響日常生活，經進一步檢查後，證實他除了雙側有肺氣腫及纖維化的現象外，同時確診罹患黃種人少見的「α1-抗胰蛋白酶缺乏症」，導致肺功能快速惡化，當病情已嚴重到需依賴氧氣維生，與醫師討論後，決定等候大愛器官捐贈、接受肺移植手術。

徐紹勛表示， 凱文的捐贈者為37歲車禍身亡的台灣男性，經家屬同意器捐，於2022年1月在台大醫院進行雙側肺臟移植手術，過程相當順利，術後持續追蹤到現在均無異常。

談到術前、術後活動的感覺差多少，中文流利的凱文笑說，術前走路不到10步便要停下來休息，現在進步太多了，連爬山都沒有問題；他的台灣妻子則感性說，感謝台大醫院肺移植團隊的努力，更感謝捐贈者的大愛，讓她的先生又活了回來。

針對另一例台灣人獲得白人捐肺個案，徐紹勛說，受贈者戴先生年約50歲，之前長達約20年時間每天抽3包菸，結果在2014年確診COPD，後雖有用藥，病情仍逐漸惡化，晚上睡覺必須使用雙相氣道陽壓呼吸輔助機，不僅生活品質降低，免疫力也受影響。

戴先生後來在2022年7月因肺部感染住院，雖接受抗生素治療，1週後卻突然意識改變，經插管治療及氣切手術得保性命，但肺部仍持續衰退，整天都得躺在床上，無法擺脫呼吸器，後轉院至台大醫院進行肺移植評估，並幸運等到一名白人男性器捐，於2023年7月完成雙側肺臟移植手術。

▲肺移植手術難度高，每次都須動用大量醫護人力，國內能進行的醫學中心有限。

徐紹勛說明，戴先生的捐贈者是一名來台任職的37歲白人男性，在工作過程中不明原因倒地，住院後狀況未好轉，家屬最終同意器捐。

對於跨國大愛續命，戴先生說，這段經歷真的是在鬼門關前走一遭，很感恩台大醫院給他繼續陪伴家人的機會，更感念這份跨越國界的恩情，他一定會永遠珍惜。

徐紹勛表示，跨人種肺移植在美國等種族多元國家較常見，亞洲也有前例，台灣過去沒有類似個案，凱文、戴先生分別成為國內黃種人移植給白人、白人移植給黃種人首例受贈者，這不僅靠台大醫院器官移植團隊的全心投入，患者和家屬也共同付出極大的努力，方可有此珍貴成果。