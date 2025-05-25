「頸因性頭痛」變常見　中醫示警低頭族、電腦看整天成高危險群

▲滑手機等不良姿勢恐釀頸因性頭痛。（圖／達志影像／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

現代人經常生活離不開手機，工作又離不開電腦，頸因性頭痛（Cervicogenic Headache）成為越來越常見的健康問題。中醫師分享，有1名51歲男性長年從事辦公室管理工作，因久坐導致肩頸僵硬，在過去半年出現後腦與頸部疼痛，並伴隨頭暈、耳鳴等症狀，嚴重影響日常生活，經診察才發現是頸因性頭痛，後續透過中醫針灸及整體調理，大幅緩解症狀。

收治個案的台南市立醫院中醫師翁瑞陽指出，個案長期受到頸因性頭痛症狀困擾，雖曾接受西醫治療並服用肌肉鬆弛劑，但症狀未見顯著改善，診察發現，個案肩頸肌肉緊繃，氣血運行不暢，導致頭痛反覆發作。

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翁瑞陽說明，這類頭痛多與頸部結構失衡有關，需調整肩頸與背部整體張力分布，才能真正改善症狀，後續採取針灸為主，輔以鬆解肌肉與氣血調理，四週後頭痛頻率與強度明顯下降，後腦疼痛減輕約七成，頭暈與頸部僵硬也獲得顯著改善。

翁瑞陽指出，頸因性頭痛常被誤診為其他類型的頭痛，若能及早正確診斷並搭配中醫療法，針灸、拔罐、推拿等多管齊下，可有效緩解疼痛並且調理體質；也建議日常生活要做姿勢調整，避免長時間低頭滑手機或維持同一姿勢；適度運動，簡單的肩頸放鬆操或游泳，有助於促進血液循環與放鬆肌肉。

翁瑞陽也提醒，頭痛可能不是單一病因所致，若有頑固性或持續性疼痛，應尋求專業評估，才能遠離慢性頭痛困擾，重拾輕鬆自在的生活品質。