蝦皮賣場竟販售異膚免疫抑制劑　食藥署：涉賣偽禁藥最重可關7年

▲蝦皮賣家上架免疫抑制劑，1盒賣4千元，食藥署表示已觸法。（圖／讀者提供）

記者洪巧藍／台北報導

蝦皮網路賣場上驚見販售異位性皮膚炎的免疫抑制劑用藥，食品藥物管理署今（24）日表示，相關產品並非我國核准藥品，且目前除了經核准的乙類成藥可於網路零售，其餘藥品都不得於網路販賣。已經要求平台業者下架並交由衛生局處辦，該名賣家涉及違反《藥事法》，最重可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5,000萬元以下罰金。

異位性皮膚炎是一個會反覆發作的慢性發炎疾病，情況嚴重時會因為乾癢搔抓導致破皮流血，中重度患者可能得使用生物製劑或者小分子標靶藥物治療，需經醫師處方使用，然而有業者竟在蝦皮賣場販售「異位性皮膚炎JAK抑制劑」相關藥品。

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食藥署表示，經查網路賣場出現的兩種產品，依據外包裝標示分別含有Upadacitinib及Ruxolitinib成分，且皆宣稱用於異位性皮膚炎，應以藥品列管，且查皆非屬我國核准藥品，食藥署已責成網路平台業者將相關販售資訊下架，後續將交查衛生局處辦。

台北林口長庚紀念醫院副教授級主治醫師黃毓惠受訪表示，該違法販售藥物一種是口服，一種是塗抹，但未經醫師看診處方使用，一來是擔心患者本身不合適使用，需了解肝腎功能狀態等，可能會有副作用等風險；另若在網路隨意購買，也可能有買到偽藥風險。

食藥署指出，目前除經我國核准之乙類成藥得由藥商、藥局、百貨店、雜貨店及餐旅服務商於網路零售外，其餘藥品均不得於網路販賣。依據《藥事法》，非藥商或藥局販售供應藥品，可處新台幣3萬元以上200萬元以下罰鍰；明知為偽藥或禁藥，販賣或意圖販賣而陳列者，可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5,000萬元以下罰金。

食藥署也強調，會持續加強與電商平台合作，提醒賣家切勿違法販售藥品、請電商平台依食藥署提供關鍵字主動巡查、即時下架非法販售資訊等。也呼籲民眾，勿自網路購買來路不明、標示不清或宣稱療效的產品，如有用藥需求，應就醫或至藥局，循正當管道取得我國核准的藥品。