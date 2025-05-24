連假胖的「一半體重會被保留」　醫揭研究：長期下來減重更難

▲端午連假吃粽子若沒有節制，變胖的體重恐怕會留在身上。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

連假胖是真的！端午節連假將至，不少人準備應景享用粽子，醫師指出，每逢節慶後，診所都會湧現一波「節後減重潮」，然而根據國際研究顯示，節日期間增加的體重，平均只有一半能成功減去。也就是說，每次連假亂吃，身體都會默默多存一些脂肪，日積月累讓減重變得越來越難。

初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航指出，根據《新英格蘭醫學雜誌》刊登的這項研究追蹤美國、德國與日本共2924名成年人一年的體重變化，發現在感恩節、復活節、日本黃金週與聖誕節等節慶過後，受試者的體重平均增加0.2%到0.6%不等。

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魏士航分析，這樣體重增加乍看之下不多，但研究指出，這些體重約有一半會被「保留」，可能會成為「假期脂肪」。長期堆積不僅影響體態，更可能造成胰島素阻抗、血糖波動，進而提高糖尿病與心血管疾病等代謝風險。

根據門診觀察，每年春節、端午、中秋和年底節慶後，除了體重明顯上升的患者，也有不少人在體重幾乎沒變的情況下，在回診抽血檢查時發現肝指數升高、血糖失控、體脂增加。

魏士航分享，過去就曾收治一名38歲在竹科工作的專案經理，本就有代謝症候群，一次端午連假他天天吃粽子、熬夜追劇，假期結束前自覺有點太放縱，秤體重發現只胖了 0.6 公斤，便安心認為沒什麼影響，沒想到一週後回診，抽血報告卻顯示空腹血糖超出理想值，肝指數（ALT）偏高，胰島素阻抗值(HOMA-IR)明顯上升，體脂率也比假期前高出近1%。

魏士航強調，代謝問題不是短期造成的疾病，而是長期生活習慣的累積。許多人平時缺乏飲食節制與身體覺察，因此即便體重回到假期前，身體其實仍處在代謝失衡的狀態。與其等到出現異常才補救，不如從平常就養成健康飲食與穩定作息的習慣。

魏士航指出，節日聚餐本來就是生活的一部分，重點不是禁止放縱，而是讓身體有穩定的基礎去承受這些彈性。只要平時有良好習慣，連假吃點應景美食也不用太擔心體重失控。另也提醒，如果平時就有血糖偏高等代謝異常警訊，建議定期進行專業檢查與評估，及早調整身體狀態、降低慢性病風險。