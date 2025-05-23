羅一鈞認這波新冠「又急又猛」　上修疫情高峰恐10萬人就醫

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠就醫人數激增！疾管署副署長羅一鈞今（23）日證實，這一波疫情的上升速度確實「又急又猛」，過去幾天就醫人數已經超過上周的1.9萬人次，預期本周增幅恐會翻倍成長。疾管署預估疫情高峰落在6月中下旬，原本預期單周最高就診6.5萬人次，按照目前增加速度，恐怕會上修就診人次「單周上看10萬人」。

目前正處於新冠流行期，疾管署統計上周新冠就診達1.9萬人次，和前一周相比增加88.2%；另新增93起重症、4例死亡，就診與重症雙創今年新高紀錄。

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羅一鈞今日受訪表示，新冠疫情已經是連續6周上升，民眾應該也有感受到最近周邊確診個案變多，目前這一波疫情的上升速度真的算是「又急又猛」，原本預期單周就診人次高峰為5.5萬到6.5萬人次，但從這周就診人次翻倍上升，預期將會再上修預估，最高峰恐怕會達到單周10萬人次就診，實際情況下周疫情報告說明。

民眾對疫情的緊張也反映到疫苗接種，疾管署最新統計顯示，近3日(5/19-5/21)新冠疫苗接種人數共計19,189人，為上周同期(5/12-5/14)接種6,413人的3倍，5月21日接種7,612人更創近3個月來單日新高。

羅一鈞表示，部分醫療院所有回報疫苗供不應求情況，疾管署已於今日增加疫苗配送4.5萬劑，以因應民眾踴躍接種需求，公費新冠疫苗庫存充足，尚有314.4萬劑，疾管署將依接種狀況，適時機動增配，請民眾不用擔心。

此外，食藥署已與快篩試劑廠商和通路密切聯繫，請廠商持續增加生產量，且協調4大超商、連鎖藥局、社區藥局等通路，針對新冠家用快篩陸續舖貨，各縣市已於本周盤點轄內快篩相關販售或提供資訊，公布於衛生局網頁並會持續更新。

疾管署亦已於官網設置「新冠最新防疫專區」，彙整各縣市衛生局提供之家用快篩試劑販售藥局及提供醫用快篩醫療院所名單連結，也提供疫苗接種院所、抗病毒藥劑配置存放點、快篩陽性怎麼辦等資訊，方便民眾查詢。

疾管署提醒，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，民眾千萬不可輕忽。除接種疫苗外，生活中仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣；另65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象，為感染新冠後可能導致併發症之高風險對象，出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，建議應先使用快篩，如快篩陽性請儘速就醫，以利醫師及早診治並開立口服抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。