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新冠又來了！ 醫師解析這波疫情「新變化」　小心不是發燒喉嚨痛！

記者劉邠如／台北報導

近期新冠疫情有升溫趨勢，胸腔科醫師蘇一峰在臨床上觀察到確診病人數增加，他指出，由於病毒不斷變異且民眾已多次感染，現在新冠症狀已變得較不典型，傳統的發燒、喉嚨痛已不再是主要症狀。

▲胸腔科醫師蘇一峰解析這波新冠疫情新變化。（圖／合成圖）

▲胸腔科醫師蘇一峰解析這波新冠疫情新變化。（圖／合成圖）

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蘇一峰說明，目前有些病人可能沒有明顯的喉嚨痛或流鼻水，卻突然出現肺炎，經過檢查才發現是新冠陽性。他進一步指出，特別是老年人，可能一開始就是以肺炎為主，而近期也有新冠肺炎病患因血氧較差、肺部X光顯示肺炎而需要住院。

蘇一峰也指出，目前區分各種呼吸道疾病變得更困難，因為呼吸道不適可能是新冠、流感、黴漿菌或一般肺炎。他因此提供簡易區分方式：若有高燒、全身痠痛，較像流感，尤其是A型流感；而沒有明顯高燒痠痛，但咳嗽較嚴重且合併肺炎，則較偏向新冠。至於黴漿菌肺炎也可能造成大片肺炎和長達數月的咳嗽。

考量症狀難以區分，蘇一峰建議民眾若有疑慮或身體持續不適，應前往醫療院所就醫，透過醫師判斷、照X光或進行流感、新冠快篩，或是透過醫院的黴漿菌篩檢及抽血，才能確定病因。蘇一峰再次強調，儘管變異後的病毒症狀可能不明顯，但仍會感染肺部造成肺炎，應特別留意咳嗽或喘等症狀。

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關鍵字： 新冠 蘇一峰 流感 A型流感 黴漿菌 肺炎 快篩

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