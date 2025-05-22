分不清是感冒還新冠？醫師：流感已結束　有「這些」症狀要警覺

▲現階段新冠症狀與流感、感冒變得相似。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／康健雜誌、梅緣緣

新冠疫情持續升溫，上週因新冠就診的急診與門診人次突破1.9萬，與上週9,798人次相比，多了將近1倍。新冠病毒傳染力強，如何辨別是感冒，還是感染新冠，變異株有變強嗎？

新冠疫情確診人數持續增。根據疾管署統計，5月11日～17日因新冠肺炎至門診或急診者呈上升趨勢，達到19,097人次。新增的重症及死亡人數，也從上週的34例重症、6人死亡，上升至93人重症、4人死亡。

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入夏新冠疫情確診數上攀，與3大因素有關

雖然幾週前的流行病學預測，已經可以確認感染新冠的患者會持續增加，但實際面對愈來愈多人確診，還是難免引發民眾擔憂。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，目前流行主要病毒株，本土仍以XEC、XDV為主，國外則以LP.8.1為大宗，至於持續上升的NB.1.8.1病毒株則在持續觀察中，雖然感染力更強，但嚴重度並未明顯增加。

即便如此，新冠病毒感染後重症及死亡率仍比流感高出12～18倍，現在確診母數變大，有施打疫苗，高齡和有共病者等高危險族群，仍較容易有重症及死亡風險。

疾管署預估，國內疫情將在6月中下旬達到高峰，預測最高單週新冠就診人次將達5.5～6.5萬。對此黃高彬指出，現在流行的變異株與過往的差異，主要可從「傳染力」、「免疫逃脫力」及「全球暖化」3個面向討論。

由於XEC及XDV等變異株身上的棘蛋白，已經有6個位點的突變，現在流行的變異株傳染力變強。與過往新冠病毒須仰賴ACE2受體「開門」，才能感染人不同，現在變異株不一定要靠ACE2，也能讓人中標。另因變異株的免疫逃脫力也變得更強，代表病毒更容易可以用逃或躲的方式，避開人體免疫系統的辨識與攻擊，增加成功感染的機率。

過往新冠疫情多發生在冬季，但現在病毒則變得比較偏向在夏天「發威」。黃高彬說，病毒變異株種類改變，外加全球暖化等因素，也讓今年的疫情在5月已出現明顯上升。這比原本預期6～9月疫情變嚴峻的預測還要再早了1個月左右，評估與全球暖化氣溫上升有關。不過，他也強調，雖然現階段準備迎來一波明顯的新冠疫情，但就過去流行病學研究，冠狀病毒的主要流行期，還是以冬季居多。

重症及致死率為流感12倍以上，2族群建議自費抗病毒藥

值得注意的是，近期確診新冠的患者症狀與流感、感冒變得更相似，包括喉嚨痛、疲倦、腸胃道不適，甚至是發燒與肌肉酸痛。黃高彬點出，新冠肺炎現階段在臨床上確實變得愈來愈難與區分，但上一波流感季已經結束，現在若出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛、倦怠、流鼻水、喉嚨痛等流感症狀，則可高度懷疑感染新冠病毒。

為避免感染新冠後演變成重症甚至導致死亡，黃高彬建議除平時出入人多場所應配戴口罩、勤洗手外，年齡為「50歲以上」且「經濟許可」的民眾，若意外染疫，可向醫師諮詢自費服用倍拉維等抗病毒藥物，降低併發重症與死亡風險。

現階段國內仍有316.9萬劑新冠JN.1疫苗，可供滿6個月以上者接種。另外，瑞德西韋、倍拉維及莫納皮拉韋等抗病毒藥物，全台也分別還有20.7萬劑、46.9萬人份及1.1萬人份。

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