林志傑左腕多處骨折　名醫：常見運動傷害「下一季還能打」

▲42歲的林志傑昨拚到左手腕骨折，賽後緊急送醫。（圖／記者杜奕君攝）

記者邱俊吉／台北報導

籃壇知名球星林志傑昨於PLG職籃總冠軍賽第7戰左手腕骨折，肉眼即可見明顯變形，後證實左腕遠端橈骨、尺骨、舟狀骨等多處骨折，已於今凌晨緊急手術；由於他已42歲，球迷擔心這次受傷會否殃及籃球生涯。對此，醫師說，雖有多處骨折，但仍屬常見運動傷害，只要手術、復健得當，不會影響球員生命。

職業運動打到超過40歲屬極少見特例，而林志傑又深受球迷喜愛，大家都覺得「看一場少一場」，雖日前才敲定他將續戰2025-26賽季，但昨日看到他受傷退場，難免擔憂這會不會成了「最後一舞」。

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對此，國內知名運動傷害專家、新光醫院骨科主任釋高上說，他特別去看林志傑受傷的錄影片段，發現林當時是在追防過程中摔下，身體失去平衡，用左手撐地，才導致手腕骨折，而這類因支撐地面造成的傷勢，最常見便是遠端橈骨骨折，有時合併舟狀骨損傷。

由於手腕當場已變形，代表衝擊力道大，但整體而言，這並非罕見的骨折型態，應不會對治療、復健造成多大挑戰。

釋高上指出，據了解，林志傑的手術過程有使用關節鏡輔助，代表骨折可能波及關節面，而關節面若未妥善復位，未來雖可能導致關節退化，但目前醫療技術已可精準處理這類骨折，絕大多數可恢復正常活動能力。他強調，即便林的骨折真合併關節損傷，只要復位成功，康復狀況依然樂觀。

林志傑受傷的是左手，雖非慣用手，但比賽中仍會頻繁使用，球迷擔心功能會否多少受限，不過釋高上說，目前治療技術成熟，這類傷勢多可完全康復，不致影響長遠職業規劃，「只要他想打，下一季應該沒問題」。