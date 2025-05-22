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40歲女X光「肺看起來變白」不是肺炎　醫：猜猜什麼問題

漏斗胸。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

▲患者的X光片。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔科名醫蘇一峰分享，一名40歲女性容易喘一陣子了，X光長這樣，讓大家猜看看是什麼問題，答案是「漏斗胸」（胸廓變形），「因為肺被擠壓，所以看起來肺變白，看起來像肺炎。」

蘇一峰在臉書貼出患者的X光片，「其實我靠這張X光就可以診斷了，大家覺得是肺炎嗎？不知道AI會不會！？」

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蘇一峰後來公布答案，「這個女性病人答案是「漏斗胸（胸廓變形）」，完完全全沒有肺炎喔，你猜對了嗎？」

▼蘇一峰說，一般人的X光下的肋骨是120度轉彎，但漏斗胸胸廓變形的人，各個肋骨會90度彎曲。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

漏斗胸。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

蘇一峰解釋，漏斗胸胸廓變形的患者，因為肺被擠壓，所以看起來肺變白，看起來像肺炎；此外，還有一個重要的判斷特點，病人的肋骨在X光下面比較呈現直角轉彎，一般人X光下的肋骨是120度轉彎，但是這種漏斗胸胸廓變形的人，各個肋骨會90度彎曲。

嘉基醫院胸腔外科醫師甘錦康曾受訪表示，漏斗胸是一種先天性胸廓畸形，會壓迫心肺，影響呼吸功能；因為病人的胸前會有不正常的凹陷，像是可盛水的漏斗而得名，發生的確切原因目前不明。

甘錦康指出，需要評估病人的凹陷狀況、位置及是否有不適感，來決定治療方式，若進行手術，可提高心肺功能，有效改善外觀及減輕心理壓力。他提醒，平均每300、400人就有一位罹患漏斗胸，男性發生機率大約是女性的4倍。

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關鍵字： 漏斗胸 蘇一峰 肺炎

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