精神醫扮風水師、混入遊民圈　幫助思覺失調患者打長效針劑

▲三軍總醫院北投分院社區精神科楊蕙年主任。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

思覺失調症不是「中邪、無法治療」，而是「大腦生病」了。醫師指出，病友常會出現幻聽、感覺遭到迫害等症狀，導致工作及社交能力減退、思考記憶與專注力變差等症狀。為了幫助患者接受治療，三軍總醫院北投分院的精神科醫師曾化身為風水師造訪；甚至打入遊民圈，說服病友透過長效針劑穩定控制病情，逐漸恢復現實感後，不少人重回家庭，甚至能從事工作回歸社會。

三總北投分院社區精神科主任楊蕙年表示，對病友而言，這些幻覺、妄想相當真實，有別於一般內外科疾病，因為生病部位是大腦，影響判斷力，病友經常難以察覺自己病了，也就是缺乏「病識感」。若家屬也不知如何求助，研究統計，思覺失調症病友首次發病後平均將近1年半才就醫，耽誤及早診斷與治療的時機。

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台灣社會與社區精神醫學會理事長、高雄市凱旋醫院教學研究部主任歐陽文貞指出，研究顯示，超過5成思覺失調症患者在首次住院後一年內有復發風險，若缺乏良好的治療依從性，復發率更高達9成以上，且反覆復發將造成大腦不可逆的退化損害，從而導致家庭負擔與社會成本上升。

三總北投分院社區精神科醫師陳泰宇指出，思覺失調症的治療方式包括口服藥物與長效針劑，而目前長效針劑除了每月施打，也有每季、每半年施打等更長效的藥物選擇。綜觀國內外趨勢，均已將長效針劑列為第一線治療選項，健保署近年也編列獨立預算，鼓勵醫師與病友或家屬溝通，及早使用長效針劑穩定病情，避免反覆復發導致社會功能下降。

▲台灣社會與社區精神醫學會攜手三軍總醫院北投分院，共同宣導長效針劑幫助穩控思覺失調症的重要性。（圖／記者洪巧藍攝）

楊蕙年分享，就曾經有年輕男性個案因嚴重的妄想與幻聽症狀，堅信住家已遭人監聽，甚至不敢在家過夜，時刻處於高度警戒狀態，為了協助這名病友放下戒心、解決困擾，她脫下白袍，主動走進病友家中，甚至化身為風水師造訪，以關心居住環境與生活狀況為切入點，透過專業會談技巧和引導，成功建立信任關係，讓病友敞開心扉訴說心中恐懼，進而願意接受治療。

「不少思覺失調症患者因身處弱勢，隨著疾病惡化不得已流落街頭，淪為街友。」陳泰宇因看見飽受精神疾病所苦的病人，自願脫下白袍，打入遊民圈，每年說服十多名思覺失調症病友接受治療，透過長效針劑穩定控制病情後，這些病友逐漸恢復現實感，不少人都重回家庭，甚至能從事工作回歸社會。

楊蕙年表示，三總北投分院深耕社區精神醫療已逾數十年，深入社區主動探訪病友，逐步發展出跨區域、跨單位緊密合作的社區行動醫療照護模式。目前更提供3支便捷無阻的諮詢專線，分別開放給一般民眾、警消人員、衛政社政專業人員使用。期望簡化複雜的轉介流程和長時間等待，讓精神醫療團隊盡快完成初步評估，提供家訪、電訪與緊急送醫等醫療照護服務。

現在三總北投分院更擔負起大台北地區社區精神醫療的重任，服務範圍從台北市12行政區拓展至新北市17個行政區，盼積極整合相關資源，提供思覺失調症等精神科病友全面且完整的照護。