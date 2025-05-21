新冠連6周上升　醫揭4症狀：新變異株NB.1.8.1成主流

▲醫師提醒，在人多密閉場所配戴口罩。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

新冠就診數連續6周上升，疾病管制署公布上周新冠就診人次1.9萬，增加88.2%，另新增93起重症、4例死亡，預估這波疫情於6月中下旬達高峰。對此，兒科急診醫師吳昌騰提到，新變異株NB.1.8.1是主流，它的症狀仍與早期新冠病毒相似，包括咳嗽、發燒、喉嚨痛與全身疲倦。他也提醒，勤洗手、在人多密閉場所配戴口罩。

吳昌騰在臉書說，以他在兒科急診室的臨床觀察中，甚至有多位嬰幼兒染疫，顯示家庭內傳播的情況明顯，許多小孩都是從照顧者或家人身上感染。

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吳昌騰表示，這波新冠小高峰的主要原因是什麼？這是由於「人群抗體水平下降」、「變異株自身傳播力增強」所共同導致，隨著多數人感染或接種疫苗後經過一段時間，體內抗體逐漸下降，導致易感人群增多，使病毒得以再次擴散。

吳昌騰指出，另一方面，此次流行的變異株擁有更強的免疫逃脫能力，也讓過往的感染或疫苗所建立的免疫防線失去部分保護力。

吳昌騰提到，新變異株NB.1.8.1是主流，這一輪疫情的主要病毒株是來自XDV變異株的分支——NB.1.8.1，目前在台灣占比達49.1%，其次為XEC（31%）與LP.8.1（10%）。

吳昌騰說，這些變異株攜帶刺突蛋白上的Q493E、A435S兩項特徵性突變，使其在感染力與免疫逃脫能力方面皆有所提升；截至2025年5月中旬，NB.1.8.1已在亞洲多地區快速擴散，包括中國大陸、香港、泰國、新加坡及台灣，甚至在美國、加拿大、澳洲與部分歐洲國家也被發現，顯示這一變異株具備明顯的全球擴散潛力。

吳昌騰表示，雖然目前並無證據顯示，NB.1.8.1會引發更嚴重的疾病，但它的症狀仍與早期新冠病毒相似，包括咳嗽、發燒、喉嚨痛與全身疲倦。

吳昌騰指出，這波疫情的臨床重點，第一線醫師仍必須特別關注第一次感染者，因為即使是第一次感染，也仍有重症風險存在；此外，對於免疫功能低下者、高齡合併慢性疾病的患者，更應謹慎評估重症風險，及早介入治療。

吳昌騰提到，對於大多數年輕且健康的患者，目前仍以對症治療為主，例如退燒藥與止咳藥即可緩解症狀；但針對年長者或本身有慢性疾病的高風險族群，一旦感染則可能需要使用抗病毒藥物如Paxlovid等，降低轉為重症的可能。

吳昌騰說，如何面對這波疫情？雖然新變異株的傳染力變強，但並非毫無對策，目前疫苗雖無法完全預防感染，但仍能有效降低重症與死亡的風險，接種建議的疫苗與加強劑，仍是最基本也是最有效的保護方式，尤其是高風險族群與65歲以上長者。

吳昌騰提醒，此外，良好的衛生習慣依然是防疫的基石：

1、在人多密閉場所配戴口罩。

2、勤洗手。

3、生病時儘量避免與他人接觸，特別是嬰幼兒與長者。

4、出現症狀時儘速就醫，避免延誤治療時機。