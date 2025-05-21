吃飽就想睡原因曝　關鍵「飲食順序」有效控醣

▲學會用餐順序，有效控醣。（圖／翻攝「高敏敏 營養師」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

營養師高敏敏表示，每次吃完飯後，總是頭暈暈想睡覺？有可能是你的飲食裡默默藏了升醣食物，讓你的血糖上升，就容易吃飽後愛睏。她也分享「飲食順序」，先喝湯，再依序吃蔬菜、蛋白質、澱粉、水果，幫助控血糖更有效。

高敏敏在臉書表示，先說說「糖」和「醣」有什麼不一樣？簡單來說，「糖」是「醣」的一部分，指的是有甜味、可直接被消化吸收的糖分；而「醣」則包含各種不同型態的碳水化合物，包括糖、澱粉和纖維等。

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▼高敏敏分享「飲食順序」，先喝湯，再依序吃蔬菜、蛋白質、澱粉。（示意圖／資料照）

高敏敏提醒，以下這些食物都含醣，讓你的血糖起伏不定：

1、天然食材：水果、牛奶、果汁（建議不濾渣）

含各種人體所需營養，是水果中的果糖、牛奶的乳糖都會使血糖上升。建議選擇低GI水果、無糖豆漿代替。

2、調味添加糖：蜂蜜、黑糖、焦糖、方糖、果糖

通常是食物加工或調味時，會添加的調味劑，營養價值較少，且容易使血糖上升。

3、精緻澱粉：白飯、麵條、饅頭、麵包、蛋糕

通常是主食或甜點，升醣指數偏高，攝取過多也容易囤積脂肪。

4、非精緻澱粉：糙米、紫米、燕麥

纖維、營養素較多的主食類，可以將部分的精緻澱粉換成非精緻澱粉，維持血糖平穩。但如果攝取過多，一樣會使血糖上升哦！

高敏敏說，而地瓜、馬鈴薯、南瓜、芋頭、玉米、山藥、蓮藕、栗子、豆類（除了黃豆、毛豆、黑豆），很多人都以為是蔬菜，其實它們是非精緻澱粉。

高敏敏指出，還有重油重鹹食材也會影響到血糖，易發胖、引發心血管疾病，例如炸物、洋芋片、高油脂肉類、加工肉、水餃、泡麵、醃漬物，這些食材都是營養成分較少的食材，建議少吃為妙。

高敏敏分享「飲食順序」，幫助控血糖更有效：

1、清湯

清湯可以先喝，而濃湯飯後喝（建議和澱粉替換）。

2、蔬菜

各色蔬菜都吃，膳食纖維墊胃，穩住血糖。

3、蛋白質

建議豆>魚>蛋>肉，尤其低脂蛋白質優先。

4、澱粉

建議非精緻>精緻，穩定血糖。

5、水果

優先選低GI水果，例如芭樂、小番茄、奇異果。

高敏敏提到，份量可以搭配「211餐盤」的比例，更有效減脂、控血糖！想要擁有好精神，減少疲勞感嗎？不妨試試控醣飲食，讓我們血糖穩定，好處多。